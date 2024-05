A EDP Renováveis cortou em 3.000 milhões de euros o investimento previsto até 2026 e reduziu de quatro para três gigawatts (GW) o aumento médio anual da capacidade instalada em 2025 e 2026, anunciou nesta quinta-feira a empresa.

Numa apresentação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e detalhada pelo presidente executivo (CEO) da EDP e EDP Renováveis durante uma conferência telefónica com analistas, a empresa anunciou uma “recalibração das metas de investimento para 2025-2026”, face ao anunciado ao mercado em 2023, devido à queda dos preços da energia na Europa, à manutenção de taxas de juro elevadas e ao impacto no “cash flow” dos desafios no fornecimento de capacidade em 2023.

“Vamos privilegiar os ganhos em detrimento do volume”, afirmou Miguel Stilwell d’Andrade .

Assim, a EDP Renováveis vai investir 4.000 milhões de euros (em termos líquidos) entre 2024 e 2026, menos 3.000 milhões do que o anteriormente previsto, sendo o objetivo “preservar uma folha de balanço saudável” e focar-se em “melhorias de eficiência”.

Já o investimento bruto irá atingir 12.000 milhões de euros no período 2024-2026.

Também revisto em baixa foi o plano de aumento de capacidade instalada, para uma média anual de 3 GW entre 2025 e 2026, face à anterior meta de 4 GW, dos quais 84% na Europa e nos Estados Unidos.

O aumento total de capacidade previsto é de 10 GW entre 2024 e 2026, sendo que 70% (7GW) estão “já assegurados”, avançou Stilwell de Andrade.

Em 2 de março do ano passado, quando apresentou em Londres o novo plano estratégico para o período 2023-2026, o grupo EDP anunciou que pretendia investir 25.000 milhões de euros até 2026, dos quais 21.000 milhões em renováveis (85%), com um investimento bruto anual de 6.200 milhões.

Na informação divulgada nesta quinta-feira ao mercado, a EDP Renováveis atualizou ainda as perspetivas financeiras até 2026, prevendo agora que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recorrente atinja 1.900 milhões de euros este ano e 2.400 milhões em 2026, traduzindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9% entre 2023 e 2026 (15% sem contabilizar a rotação de ativos).

O lucro líquido recorrente deverá situar-se em 400 milhões de euros em 2024 e 700 milhões de euros em 2026, enquanto a dívida líquida se deverá fixar nos 7.000 milhões de euros no final deste ano e manter este valor em 2026 (face a 6.700 milhões de euros no final do primeiro trimestre deste ano).

Na rotação de ativos, a EDP Renováveis espera ganhos na ordem dos 300 milhões de euros este ano e em 2026.