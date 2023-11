Sam Altman, que foi despedido do cargo de CEO da OpenAI na sexta-feira, e o conselho de administração da startup de inteligência artificial abriram as negociações sobre o regresso do executivo ao cargo. A informação está a ser avançada pela Bloomberg, que cita fontes ligadas ao processo, que preferem não ser identificadas dado a incerteza das negociações.

Estarão em curso discussões entre o co-fundador Sam Altman e pelo menos um membro do conselho de administração, Adam D’Angelo, o responsável pela plataforma Quora. Haverá ainda alguns investidores da OpenAI envolvidos nas negociações – ao longo dos últimos dias, a Thrive Capital, Khosla Ventures e a Tiger Global Management terão pedido o regresso de Altman ao cargo.

Mas, segundo a Bloomberg, não é ainda claro se Altman regressará ao cargo de CEO. Um dos cenários discutidos é que o co-fundador volte à empresa para assumir funções de diretor de uma administração de transição.

