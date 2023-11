Parte dos investidores da startup OpenAI estará a considerar a possibilidade de avançar com um processo contra o conselho de administração da empresa devido ao despedimento de Sam Altman, avança a Reuters. Na sexta-feira, o CEO da criadora do ChatGPT foi despedido de surpresa, depois de quatro membros do conselho de administração se unirem para afastá-lo da liderança.

De acordo com a Reuters, os investidores estão a trabalhar com especialistas legais para estudar as próximas ações. As fontes ouvidas pela agência relatam que o despedimento de Altman e o afastamento do co-fundador Greg Brockman, ambos já contratados pela Microsoft, poderá levar a um enfraquecimento da posição da OpenAI no mercado da inteligência artificial (IA). A ameaça de demissões da grande maioria dos funcionários da OpenAI (747 num total de 770 pessoas), que dizem que pretendem ir trabalhar para a Microsoft se não houver demissão do “board”, também não ajudou a acalmar os ânimos.

