Já chegou a Portugal o novo Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, a versão híbrida plug-in (PHEV) do MX-30 100% eléctrico que o construtor nipónico já comercializa entre nós desde finais de 2020. A nova versão, a R-EV, deve a sua denominação ao motor a combustão que monta, que é utilizado exclusivamente para recarregar a bateria, aumentando assim a autonomia para distâncias próximas dos 800 km, contornando desta forma os magros 200 km que a versão eléctrica é capaz de percorrer entre visitas ao posto de carga.

Já aqui lhe falámos das características e limitações do MX-30, o 100% eléctrico, bem como das vantagens e argumentos do MX-30 R-EV, o PHEV, como pode ver em cima e em baixo, modelo que a Mazda lançou agora no mercado nacional por valores a partir de 40.927€, referente à versão Prime-Line, com a oferta a alargar-se a outras versões mais completas e mais caras, culminando na Edition-R, proposta por 46.427€. Todas elas se locomovem graças a um motor eléctrico com 170 cv, recorrendo a apenas duas rodas motrizes, uma vez que só as rodas anteriores “puxam”.

Se o MX-30 eléctrico recorre a uma bateria com 35,5 kWh para alimentar o motor com 145 cv, assegurando uma autonomia de apenas 200 km, o novo MX-30 R-EV reduz a bateria para uma capacidade de somente 17,8 kWh, o que limita a autonomia em modo eléctrico a apenas 85 km. Isso seria pouco para um modelo eléctrico, mas figura entre os bons valores do segmento (e até do mercado) para um PHEV. A redução da bateria visou baixar o peso e os custos, uma vez que o MX-30 R-EV tem de transportar um pequeno motor rotativo a gasolina com apenas um rotor de 830 cc, que desenvolve 75 cv, exclusivamente para gerar a energia que vai armazenar na bateria.

Sem qualquer ligação do motor de combustão às rodas, o SUV PHEV da Mazda funciona como um veículo eléctrico, que recorre ao motor térmico para aumentar a autonomia. Mas o objectivo é que o potencial cliente se satisfaça no dia-a-dia apenas com a energia que carrega na bateria a partir da rede, a 36 kW em corrente contínua (DC) e a 11 kW em corrente alternada (AC). Nas deslocações superiores, sejam elas ao fim-de-semana ou nas férias, então o motor rotativo entre em acção e permite ambicionar quase 800 km em condições ideais.

A Mazda acredita que o MX-30 e-Skyactiv R-EV pode protagonizar uma carreira de sucesso entre nós, uma vez que é o 4.º PHEV mais acessível, mas nenhum outro dos segmentos B e C se aproxima dos 85 km de autonomia. Aqui encontra a tabela de preços em vigor.