As gerações 2024 do Mazda3 hatchback e do SUV CX-30 começam a chegar a Portugal na edição especial Nagisa entre o final deste mês e Janeiro do próximo ano, procurando cativar clientes com mais equipamento e uma diferenciação estética que elege para a carroçaria Zircon Sand como cor de lançamento, a contrastar com elementos em preto. No interior, a principal nota vai para o inédito revestimento dos bancos. Os preços arrancam nos 36.655€ pedidos em troca do Mazda3 HB, enquanto os valores de comercialização do SUV são a partir de 38.105€.

Segundo a marca, esta edição especial apanha a “boleia” da boa receptividade registada pelas edições Homura, lançadas em 2022, integrando as melhorias entretanto introduzidas nestes dois modelos que, em comum, exibem jantes e capas dos retrovisores em preto, além de uma asa de assinatura escurecida. Claramente, o negro destes elementos contrasta com a cor da carroçaria que, parecendo sólida, é na verdade metálica. Acresce que, pese embora tenha sido escolhida para o lançamento da Nagisa, a Zircon Sand não é uma opção exclusivamente associada a esta edição especial, estando igualmente disponível no catálogo do CX-30 e do Mazda3, por 650€ e 600€, respectivamente.

É no habitáculo que se encontra a solução mais diferenciadora da série Nagisa, na medida em que atmosfera a bordo é dominada pela cor Terracota, presente nas costuras do tablier e das portas e, sobretudo, na pele sintética que cobre os bancos, os quais fazem a ligação com os detalhes negros do exterior através de uma faixa preta ao centro, em camurça. O banco do condutor é regulável electricamente e possui função memória, com o equipamento adicional desta série a incluir ainda um sistema de som Bose, com 12 colunas.

Sob o capot, a oferta mecânica centra-se em três motores a gasolina (e-Skyactiv-G de 122 e 150 cv e e-Skyactiv-X de 186 cv), todos mild hybrid, isto é, integrando um motor eléctrico de 4,8 kW/7cv e uma bateria de 0,17 kWh (e-Skyactiv-G) ou 0,22 kWh (e-Skyactiv-X). Qualquer uma destas motorizações pode ser acoplada a uma caixa manual de seis relações ou a uma transmissão automática com conversor de binário, também ela com meia dúzia de velocidades.