Os veículos desportivos apaixonam alguns condutores, mas fazem igualmente maravilhas à imagem dos modelos e até do próprio construtor, pelo que não é de espantar que a Hyundai tenha optado pelo desenvolvimento de uma versão N, a mais assanhada, do Ioniq 6, o seu modelo eléctrico topo de gama. As características familiares mantêm-se, mas dois motores (um por cada eixo) asseguram mais emoções, com a bateria com maior capacidade a garantir uma autonomia reforçada.

O novo Ioniq 6 N estará previsto para 2025, mas não deverá andar longe do Ioniq 5 N, modelo desportivo que a Hyundai desenvolveu e optimizou, tanto em matéria de comportamento como de performances, o que passa pela potência e capacidade de aceleração. E isto facilita ainda mais o trabalho do construtor sul-coreano, uma vez que pode mais rapidamente apresentar no mercado um Ioniq 6 musculado.

Tudo indica que o Ioniq 6 N montará dois motores, um por eixo para assegurar tracção integral, que deverão totalizar pelo menos a mesma potência oferecida pelo Ioniq 5 N, que monta à frente uma unidade com 238 cv e atrás outra com 412 cv, assegurando um total de 650 cv. Mas não será difícil para a Hyundai, mantendo estes mesmos motores, incrementar a sua potência entre 30 e 50 cv, elevando a potência total para um valor ainda mais emocionante.

Paralelamente, para alimentar os motores, a Hyundai deverá manter a bateria com uma capacidade bruta de 84 kWh, uma vez que esta ocupa a totalidade do actual espaço na plataforma. Mas com a evolução da tecnologia, é fácil perceber que, muito em breve, será possível incrementar a capacidade de energia armazenada apenas porque as novas células irão, com o tempo, garantir maior densidade energética. Talvez isto permita ao Ioniq 6 N ultrapassar os 450 km de autonomia do actual Ioniq 5 N. Mas os 260 km/h de velocidade máxima e a capacidade de ir de 0-100 km/h em apenas 3,5 segundos garantem um nível de performance e emoções capaz de satisfazer mesmo os condutores mais exigentes.