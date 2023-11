O circo da F1 visitou Las Vegas, para uma prova do Campeonato do Mundo da disciplina. Durante o Grande Prémio não faltaram motivos de interesse, mas entre as diferentes sessões de treinos e a prova, houve tempo para outros veículos rodarem em pista, com destaque para a Aston Martin, um dos fornecedores oficiais dos carros de apoio à prova, do pace car ao veículo médico. E, curiosamente, foi o grande e mais pesado DBX, o SUV da marca britânica, a usufruir de maior exposição na pista desenhada nas ruas da capital do jogo.

Além de ser utilizado para permitir baptismos de pista a convidados VIP, pela mão de antigos ases de F1 como Martin Brundle, o DBX permitiu ao youtuber Shmee rodar no circuito norte-americano e registar o momento em vídeo. As imagens permitem-nos aperceber da sensação que é rodar de noite numa pista banhada de luz.

Shmee conduzia o DBX 707, o mais possante dos SUV deste construtor que extrai 707 cv do 4.0 V8 biturbo, unidade motriz que se revela capaz de levar o espaçoso modelo e a sua generosa bagageira com 491 litros, até aos 310 km/h, depois de passar pelos 100 km/h ao fim de apenas 3,3 segundos. Porém, as dimensões respeitáveis (5,039 metros de comprimento e 1,998 m de largura), a somar ao luxo a bordo, explicam o peso de 2320 kg, o que o construtor consegue contrariar nas curvas, com suspensões específicas para o modelo, mas sente mais dificuldade em ultrapassar no momento das travagens.

Num circuito em que mesmo um carro de série como este atinge 274 km/h na recta da Strip, para depois travar até apenas 64 km/h para a curva a 90º que lhe sucede, motivando uma travagem violenta mas necessária para reduzir em 210 km/h a velocidade do SUV, torna-se óbvio que os travões são um sistema particularmente solicitado. Daí que além de brilhar na pista de F1, em matéria de rapidez e agilidade, o DBX 707 brilhou ainda mais ao nível dos travões, cujos discos dianteiros ficavam ao rubro para fazer quase parar as mais de 2,3 toneladas a 274 km/h. Mas rapidamente pareciam estar prontos para outra sessão de tortura na travagem seguinte, como pode ver no vídeo.