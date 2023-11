Com o Grande Prémio de Abu Dhabi, a derradeira corrida do Campeonato do Mundo de F1 de 2023, disputada no Domingo no traçado da Yas Marina, a Alfa Romeo termina o seu actual percurso na F1. Durante os últimos anos, a marca italiana assumiu o papel de parceiro e de patrocinador principal da equipa Sauber, mas a parceria caiu por terra quando esta assinou com a Audi para competir a partir de 2026, o que deixou a Alfa Romeo fora do campeonato. Mas é altamente provável que nem tudo esteja perdido.

Com a corrida de amanha ainda por disputar, para ver quem vai conquistar o maior número de pontos, a Alfa Romeo-Ferrari ocupa a 9ª posição do campeonato, com 16 pontos, a curta distância da Alpha Tauri-Honda (21) e da Williams-Mercedes (28), pelo que o 7º lugar no Mundial continua em aberto e desejado pelas três equipas. Mas há na F1 quem aposte que a Alfa Romeo vai continuar a estar presente no campeonato de 2024.

Quem o afirma, está ciente que a Alfa Romeo conseguiu garantir o motor Ferrari, um dos seus grandes trunfos e sabe igualmente que a equipa norte-americana Haas, que conta igualmente com motores Ferrari – mas como cliente, enquanto a Alfa pode considerar-se do grupo -, poderia acolher a Alfa Romeo como parceira oficial. E esta associação será até bem-vinda para os italianos, uma vez que lhe abriria as portas do mercado norte-americano, que a Haas integra e onde se move na perfeição, um país que a Alfa tem debaixo de olho para incrementar as suas vendas nos próximos anos.

Por ser a corrida da despedida, mais da Sauber do que da F1, a Alfa Romeo vai estar em Abu Dhabi como uma decoração especial, com um cheirinho a “até já”. E para recordar que esta sua última viagem iniciada em 2017 pode não terminar aqui, a marca transalpina relembra que pela sua equipa passaram pilotos como Charles Leclerc, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Zhou Guanyu e Antonio Giovanazzi. Em 2024 e 2025, antes da chegada da Audi, a Sauber irá continuar na F1 mas apenas como Sauber.