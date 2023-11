Para aliciar clientes para a sua pick-up Hilux, a Toyota por vezes investe em comunicação para chamar a atenção do seu potencial como carro de trabalho, com grande capacidade de carga, enquanto noutras ocasiões se concentra nas versões mais sofisticadas e mais bem equipadas, apontando aos clientes que também procuram um veículo 4×4, com boas prestações em todo-o-terreno e vocacionado para actividades de lazer. O mais recente anúncio do construtor nipónico alinhou precisamente por esta última estratégia, mas foi banido pela entidade reguladora.

O caso teve lugar no Reino Unido, por decisão da Advertising Standards Agency (ASA), a entidade estatal que rege tudo o que é anúncios publicitários. Nos últimos dias, a Toyota colocou no ar o filme que pode ver em baixo, em que aparece um conjunto generoso de pick-ups Hilux a passear pela natureza, atravessando pequenos cursos de água e demonstrando um certo à-vontade em estradas de terra antes de regressar ao asfalto e a casa. Pode-se ainda ouvir a voz off mencionar “um dos verdadeiros espectáculos da natureza” e, a terminar, “Toyota Hilux. Born to Roam”, expressão que pode significar “nascida para passear por aí” ou “nascida para viajar sem destino”.

Se o anúncio agrada aos amantes do TT e até aos restantes menos dados à aventura, pelas belas imagens que revela, já a ASA considerou que “o anúncio incentiva a utilização de veículos sem considerar o impacto na natureza ou no ambiente”. A Toyota defendeu o seu vídeo e o cartaz que é alusivo ao mesmo tema recordando que as imagens foram captadas num terreno particular na Eslovénia, com autorização do proprietário, mas nada demoveu a ASA.

Será que as autoridades pensam que os clientes precisam de um anúncio para lhes recordar o motivo que os levam a optar por jipes e SUV, veículos mais altos em relação ao solo e equipados com pneus específicos para rodar sem problemas sobre pedras, neve ou lama? Ou será que lhes passa pela cabeça que, banindo este e outros anúncios do género, os britânicos deixarão repentinamente de caçar, pescar ou dedicar-se a actividades de lazer como parapente e escalada, que os levam a deslocar-se aos fins-de-semana ao topo ou à base de montanhas, consoante o caso? O próximo passo poderá passar pela proibição de filmes e de livros sobre aventuras e viagens a locais longínquos.