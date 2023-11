Foi o novíssimo 8 Marvila, em Lisboa, o espaço escolhido para acolher mais uma gala GQ Men of the Year (MOTY) Awards 2023, gala que distingue o que de melhor se faz em diversas áreas, da moda ao desporto. Na noite de sábado, 25 de novembro, as celebridades fizeram pandã com a passadeira preta no photocall, optando maioritariamente por looks em tons sóbrios, ainda que com muitos brilhos, aberturas — e algumas explosões de cor pelo meio.

A norte-americana Ashley Graham foi um das estrelas da black carpet e levou para casa o prémio de Melhor Modelo Feminina Internacional. Maty Drazek (que se apresenta como manequim não-binário) foi distinguido como Melhor Modelo Masculino Internacional. O espanhol Arón Piper, estrela de “Elite”, foi o Ícone do Ano.

Mas a gala, apresentada por Ana Sofia Martins, também distinguiu o que de melhor se faz por cá. Madalena Costa, campeã do mundo de patinagem artística, foi a Revelação do Ano; o kickboxer Miguel Trindade foi o Homem do Ano na categoria de desporto; Bárbara Tinoco foi a vencedora na categoria da música.

Na moda nacional, a dupla luso-americana Ernest W. Baker foi distinguida com o prémio de Design de Moda. Carla Pereira é, para os GQ MOTY, a Melhor Modelo Feminina do ano e Mateus Ribeiro é o Melhor Modelo Masculino.

Espreite a fotogaleria para ver estas e muitas outras ceelbridades que passaram este sábado pelos GQ MOTY Awards 2023.