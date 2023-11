A CP confirmou a decisão de adjudicar a compra de 117 comboios ao consórcio formado pela Alstom e pela Domingos da Silva Teixeira (DST) na sequência do maior concurso internacional realizado para a aquisição de material circulante.

Num comunicado em que não refere o valor da adjudicação, a empresa indica que está em causa a aquisição de 117 unidades automotoras elétricas, das quais 62 se destinam aos serviços urbanos e 55 são para o serviço regional. A CP acrescenta que a incorporação destes novos comboios “representa um avanço significativo na melhoria da eficiência, conforto e frequência dos serviços oferecidos, contribuindo decisivamente para a mobilidade sustentável e a diminuição da pegada ecológica no transporte nacional.”

Em causa está um concurso no valor de cerca de 800 milhões de euros que estava para adjudicação há vários meses depois de ter sido conhecido que o agrupamento formado pela francesa Alstom e pela empresa de Braga DST ter ficado em primeiro lugar na avaliação do júri. Para além do preço, o concurso valorizava a componente de produção que fosse assegurada em Portugal.

Na sua última intervenção no Parlamento, o ex-ministro das Infraestruturas João Galamba justificou a demora no processo de adjudicação com o cuidado que a CP estava a ter de modo a evitar ou minimizar a litigância por parte dos concorrentes afastados. Em regra os concursos públicos de dimensão no setor dos transportes são alvo de contestação judicial, o que atrasa todo o procedimento.

A adjudicação acabou por ser feita pela empresa com o Governo já demissionário, mas em funções e com a pasta dos comboios na dependência do primeiro-ministro António Costa que ficou com o secretário de Estado que tinha esta tutela, Frederico Francisco.

O concurso foi lançado quando Pedro Nuno Santos estava à frente da pasta das Infraestruturas.