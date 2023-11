Um aparelho aéreo das forças armadas norte-americanas despenhou-se esta quarta-feira com oito tripulantes a bordo ao largo da costa de Yakushima, no sudoeste do Japão, informaram as autoridades nipónicas.

A Guarda Costeira recebeu o alerta às 14h47 (6h47 em Lisboa) sobre o incidente com a aeronave, que ocorreu ao largo da província japonesa de Kagoshima. O estado de saúde dos oito tripulantes ainda não é conhecido.

A aeronave tinha descolado da base norte-americana de Iwakuni, na prefeitura de Yamaguchi, e dirigia-se para a base de Kadena, no arquipélago de Okinawa, onde se situa a maioria das instalações militares dos Estados Unidos no Japão.

O aparelho, um Bell-Boeing V-22 Osprey, é capaz de desempenhar as funções de helicóptero e de avião, e foi fabricado pelo construtor aeronáutico norte-americano Boeing e o especialista em helicópteros Bell.

O Osprey tem sido há muito objeto de debate devido a uma série de acidentes mortais com este tipo de aeronaves, com o mais recente a acontecer no final de agosto, no qual três fuzileiros navais norte-americanos morreram no norte da Austrália.

Em atualização.