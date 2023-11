A Tesla está muitos pontos atrás da concorrência no que respeita à comunicação. Curiosamente, mesmo quando isso prejudica a imagem da marca junto dos clientes. Um dos exemplos mais recentes foi tornado público por um dos proprietários do renovado Model 3, que descobriu no manual de instruções que a berlina da Tesla passou a integrar o “capot activo”, dispositivo que protege peões e ciclistas em caso de atropelamento.

O sistema eleva o capot da frente assim que os sensores detectam o atropelamento, distanciando a tampa que cobre a frunk para que esta se possa deformar mais com o impacto do tronco e da cabeça, absorvendo mais energia no processo e protegendo o atropelado. A parte traseira do capot, aquela mais próxima do para-brisas, é elevada 8 cm, sempre que o carro detecta um impacto frontal quando o veículo circula entre 30 e 52 km/h, cobrindo assim as velocidades utilizadas dentro dos centros urbanos.

Esta solução já é disponibilizada por vários modelos em diversos mercados, sendo uma necessidade na Europa, uma vez que integra os dispositivos que podem melhorar a pontuação atribuída pelo EuroNCAP à protecção que os veículos asseguram aos seus utilizadores e peões. O Model 3, a quem este organismo já atribuía das melhores pontuações do segmento, deverá melhorar ainda mais a sua avaliação.

A Tesla, que já instalava o “capot activo” nos Model S e Model X, passa assim a estender aos Model 3 esta solução, desconhecendo-se se também o Model Y usufrui desta protecção adicional aos peões e ciclistas. De realçar que o construtor norte-americano não divulgou a adição desta tecnologia relacionada com a segurança, informação que só foi conhecida graças à publicação de um proprietário na rede social X.

Além do “capot activo”, a consulta deste proprietário curioso ao manual de instruções do modelo revelou ainda que o renovado Model 3 passou a recorrer a ganchos metálicos nas portas, mantendo-as no seu lugar mesmo durante um embate mais violento, com a tampa da bagageira a montar agora dois amortecedores. Tudo soluções que agradarão a muitos clientes, mas que só os mais curiosos ficarão a par.