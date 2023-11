A via da linha de metro do Porto em Matosinhos foi restabelecida, após ter estado obstruída ao início da manhã devido ao acidente com uma viatura ligeira, disse à Lusa fonte da Metro do Porto.

Fonte oficial da Metro do Porto referiu que o condicionamento da via da linha do metro do Porto em Matosinhos “foi resolvido às 10h35”.

Segundo fonte oficial da Metro do Porto, o acidente com um carro foi registado hoje às 09h40, entre a estação da Câmara de Matosinhos e Matosinhos Sul, obstruindo uma das vias, mas não há registo de feridos.

Um acidente com uma viatura ligeira condicionou uma das vias da linha de Metro do Porto em Matosinhos, mas não há feridos, adiantou fonte da empresa.