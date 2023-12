Beyoncé andou a encantar o mundo, palco a palco, com a sua Renaissance World Tour entre maio e outubro de 2023. Agora chega o filme concerto, “Renaissance: a film by Beyoncé”. Depois de uma premiere em Los Angeles na semana passada, Londres foi palco de uma estreia cheia de estrelas e brilho. O prateado foi a cor assinatura da tour e os amigos e fãs seguiram a tendência. Beyoncé foi a protagonista, claro, mas lá estiveram outras divas como Taylor Swift e Blake Lively, entre outros convidados que podem ser vistos na galeria no topo deste artigo.

Beyoncé chegou à estreia do seu filme na capital britânica acompanhada pela filha mais velha, Blue Ivy (com 11 anos) e percorreu a passadeira negra com um conjunto composto por um longo casaco com cauda e um body com um bordado floral, desenhado por Thom Browne. Este foi apenas um dos dois looks da noite.

Depois a diva trocou de roupa para um arrojado mini vestido da casa Balmain que usou no jantar after party no restaurante Harry’s Bar, na zona de Mayfair, em Londres. O tema foi “diamantes e pérolas” e Beyoncé deu o mote com uma criação criado pelo designer ao leme da marca, Olivier Rousteing, um mini vestido coberto de brilhantes e pérolas. O look foi partilhado por Beyoncé e pela casa Balmain nas respetivas contas de Instagram.