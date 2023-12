O Presidente da República anunciou este sábado que, “em princípio”, deverá formalizar a demissão do Governo na noite de 7 de dezembro. Marcelo diz que todo o calendário foi desenhado a “pensar no Plano de Recuperação e Resiliência”.

Numa passagem pelas instalações do Banco Alimentar Contra a Fome — num fim de semana em que cerca de 40 mil voluntários estão no terreno a fazer uma recolha de contributos —, onde foi questionado sobre o momento em que será formalizada a demissão do Governo, Marcelo disse que, “em princípio, o último Conselho de Ministros será no dia 7 [de dezembro] “, por isso, dia “7 à noite será a demissão” do Governo.

“Prolonguei um bocadinho aquilo que poderia terminar depois deste fim de semana, já que terminou a votação final global do Orçamento do Estado”, no contexto da qual “havia votações importantes do PRR que era preciso terminar”.

Concluídas essas votações, o Presidente da República avança para a formalização da demissão do Governo. A dissolução da Assembleia da República deverá acontecer cerca de um mês mais tarde, a 15 de janeiro, também aí a pensar no calendário de votações e possíveis alterações a diplomas que possam vir a ser vetados pelo Presidente da República.

“Para dar hipótese de, no caso de vetar estatutos das organizações não profissionais, haver tempo para o Parlamento poder reapreciar, respeitando os prazos da Constituição”, justificou Marcelo.

“Tudo a pensar no PRR”, rematou o Chefe de Estado. Porque, “para recebermos os próximos desembolsos do PRR, uma condição era os estatutos [das ordens profissionais] estarem entregues e aprovados”, concluiu.