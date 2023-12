Está no centro das discussões políticas, mas pode significar muita coisa. A tradição liberal americana não é a mesma que a europeia, do mesmo modo que o liberalismo económico e o liberalismo político nem sempre são sinónimos.

É para falar sobre as várias fontes da ideia e sobre as suas implicações que Miguel Morgado regressa à Academia Observador.

Num curso de 4 sessões, às segundas-feiras, de 18 de dezembro a 22 de janeiro (com pausa nas semanas de Natal e Ano Novo), Miguel Morgado falará sobre os grandes nomes do liberalismo e sobre as implicações desta doutrina na história contemporânea. As inscrições podem ser presenciais ou online e os assinantes do Observador têm 40% de desconto.

Miguel Morgado é Professor Auxiliar do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Entre 2011 e 2015 foi assessor político do Primeiro Ministro e entre 2015-2019 foi deputado à Assembleia da República. Tem traduzido clássicos do pensamento político como Locke ou Montesquieu e é autor de livros como O Conservadorismo do Futuro.

