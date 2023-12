A invasão russa da Ucrânia baralhou por completo as perspectivas de futuro para o vetusto Lada Niva que, aos 47 anos de idade, ainda continua aí para as curvas e, acredite-se ou não, apesar de todas as contrariedades advenientes das sanções impostas à Rússia, ainda conseguiu enviar para a Europa perto de um milhar de unidades em 2022. Menos 46% do que no ano anterior é certo, mas ainda assim um número que surpreende pelo contexto em que foi alcançado, na medida que foi precisamente nesse ano que a Renault alienou a sua participação de 67,69% na Avtovaz, embora com opção de recompra até 2028, e encerrou toda a sua operação na Rússia. Esta saída em tempos de guerra poderia ferir de morte o Niva, tanto mais que o futuro deste modelo passava por modernizá-lo com recurso à mesma plataforma que serve o novo Dacia Duster, a CMF-B. Mas as lendas recusam-se a morrer e, no caso do Niva, actualizam-se agora com aquilo que é possível…

O 4×4 que, em 2021, assegurou sozinho 38% das vendas da Lada, enfrenta 2024 com mais tecnologia, passando a integrar de série – imagine-se! – algo que na Europa é banal. Referimo-nos ao ABS, o sistema de travagem antibloqueio que, desde os anos de 1970, tem sido progressivamente introduzido nos veículos ligeiros de passageiros, pelo grau adicional de segurança que representa conseguir encurtar a distância de travagem, principalmente em piso molhado, e sobretudo permitir ao condutor ter uma maior capacidade de controlar o veículo durante a travagem. Pois bem, apesar de ser útil na maioria das situações (em neve ou terreno solto é conveniente desligar), o ABS foi retirado do cardápio de equipamento do Niva, por conta da dificuldade dos russos em aceder à tecnologia, devido às sanções.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um jipe do século passado, lançado em 1977, que se renova sem perder o ar antiquado, sobretudo no interior. Confira aqui 12 fotos

As novidades não se esgotam aqui. O espartano modelo que, até aqui, ia a qualquer lado com um motor Euro 2, ou seja, conforme a ultrapassadíssima norma introduzida em Janeiro de 1996, passa agora a ser menos poluente. Segundo o “seco” comunicado divulgado pela Avtovaz, o Niva de 2024 sai da linha de produção com uma motorização que respeita os padrões exigidos pelo Euro 5, a norma que entrou em vigor em 2009. Portanto, o Niva terá uma mecânica actualizada, mas pouco. Basta sublinhar que todos os fabricantes de automóveis estão já a trabalhar para cumprir as exigências do Euro 7, o standard que vai ser implementado dentro de dois anos…

Com um motor menos poluente e o regresso do controlo de estabilidade na travagem, o Niva renova os seus argumentos e estende a modernização à “loucura” de passar a oferecer cruise control, computador de bordo e painel de instrumentos iluminado na versão mais bem equipada, a Travel. A isso junta jantes em liga leve em duas cores, sendo que os potenciais clientes vão pelo mesmo caminho quando forem confrontados com a tabela de preços actualizada. Ou coram ou empalidecem, porque a versão de entrada (Legend) saltou dos anteriores 829.900 rublos (8355€) para 927.500 (9338€). No Niva de topo, o agravamento dos valores é mínimo: passa a custar 1.215.000 rublos (12.239€), mais 16.100 rublos (162€) que no passado.