A vida não corre de feição a Putin, que perdeu nesta tentativa de acrobacia o potencial contributo de mais um soldado para combater na Ucrânia. E logo um daqueles que gosta de correr riscos, fazendo disso a sua profissão. O russo Evheny Chebotarev é um youtuber que habita em Rostov-on-Don, a apenas 100 km da fronteira com a Ucrânia, e se define como duplo. No seu canal revela uma série de acrobacias, algumas das quais já lhe provocaram algumas maleitas, sendo a mais recente um salto de um prédio para outro a bordo de um Lada Niva.

Correu mal a tentativa de saltar de um prédio para o outro. Mas o youtuber saiu a andar (ou melhor, a correr) pelo seu pé 8 fotos

O objectivo de Chebotarev era filmar uma cena que poderia perfeitamente fazer parte do mais recente filme da saga “Missão Impossível”, em que Ethan Hunt, personagem representada por Tom Cruise, realizava um salto entre edifícios de quatro andares para escapar aos inimigos. Só que se o russo partilha com Cruise a queda para correr riscos, é menos competente na fase de planeamento, tendo falhado os cálculos da velocidade que seria necessária para fazer o Niva voar entre um prédio e outro, a 15 metros do chão.

Equipado com um motor de 1,7 litros que se fica pelos 81 cv, o Lada não é muito exuberante em potência e viu-se objectivamente limitado por um telhado demasiado curto para ganhar velocidade. Menos mal que pesa apenas 1220 kg, porque a reduzida velocidade resultou num voo curto que não acabou como planeado, ou seja, no telhado do prédio vizinho. O SUV russo “aterrou” com o pára-brisas no beiral e depois caiu 15 metros na vertical rumo ao solo.

O desfecho desta acrobacia falhada foi um carro para a sucata e um cascadeur – que conseguiu sair pelo seu pé do veículo – a caminho do hospital para reparar danos menores nos membros inferiores. O Daily Mail publicou o vídeo: