O que sabemos sobre a Cybertruck da Tesla: o bom e o menos bom

A cerimónia de entrega das primeiras unidades da Cybertruck era aguardada com alguma ansiedade, o que pode ser considerado normal para uma pick-up, que é o tipo de veículo mais vendido nos EUA. Tudo porque o mais recente modelo da Tesla é apontado como tendo 2 milhões de pré-encomendas – número não confirmado pelo construtor e que nos parece muito optimista –, pelo que a lista de clientes à espera de assinar o cheque é considerável.

Além de ficar a conhecer o preço definitivo da pick-up eléctrica que foi prometida como a que iria oferecer a maior potência e a autonomia mais generosa, importava ainda conhecer os detalhes específicos do estranho veículo, bem como se manteria as características que foram avançadas durante a revelação original do veículo em Los Angeles, em Novembro de 2019.

Como é por fora e como resiste às balas?

Tal como no protótipo revelado há quatro anos, a Cybertruck de série, que agora começou a ser entregue aos primeiros clientes, mantém a estética em cunha que sempre a caracterizou, com uma carroçaria em aço inoxidável, que lhe garante maior resistência à corrosão e uma rigidez torcional superior, o que explica o facto de fazer parte integrante do próprio chassi. Com 5,68 m de comprimento, a pick-up da Tesla é substancialmente mais comprida do que as pick-ups de cabina dupla à venda em Portugal (30 a 40 cm), sendo sobretudo mais larga (2,20 m e 2,40 m com retrovisores) e mais baixa (1,79 m) e com um coeficiente aerodinâmico bem mais eficaz, reivindicando um Cx de 0,335.

A bordo, espaço a rodos no ambiente minimalista que caracteriza o habitáculo dos Tesla e soluções como as adoptadas no renovado Model 3 9 fotos

A estética da Cybertruck é fruto do material em que é fabricada, uma vez que o aço inox é um material muito rijo, o que torna impossível de prensar para moldagem, permitindo somente ser esquinado, o que explica as abundantes arestas. O inox é ainda difícil de soldar e mais pesado do que a folha de aço convencional, característica que a Tesla compensa ao integrá-lo no chassi, como se tratasse de um exosqueleto.

É igualmente este inox que não necessita de ser pintado, mas que pode ser revestido por uma película de vinil para lhe dar cor (tipo wrapping), que permite à Cybertruck ser anunciada pelo construtor como resistente às balas. O fabricante mostrou esta faceta da pick-up com um vídeo em que é visível um atirador disparar uma pistola e uma espingarda metralhadora contra a chapa das portas, com as imagens em câmara lenta a revelar a deformação dos projécteis no embate, mas sem perfuração.

O mais recente veículo monta ainda vidros “à prova de pedras”. Segundo a marca, todas aquelas pedras de pequenas dimensões que por vezes são projectadas contra os vidros dos veículos, laterais ou para-brisas e que tantas vezes os marcam e ocasionalmente os estilhaçam, não provocarão danos nos vidros da pick-up, com o designer da Tesla, Franz von Holzhausen, ao demonstrar que resiste a uma bola de basebol depois de, em 2019, o vidro lateral não ter resistido a uma bola de ferro.