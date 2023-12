Cancro da próstata, cancro dos testículos, vulnerabilidades a nível mental, tentativas de suicídio… Enfim, são muitos os problemas de saúde que podem afectar os homens e constituindo eles a maioria dos clientes Lamborghini, a marca italiana de superdesportivos voltou a pedir-lhes para “deixar crescer o bigode”. E o resultado viu-se na rua, com mais de 1600 modelos da marca a circularem por estradas de todo o mundo e a concentrarem-se em algumas cidades exibindo no capot um farto bigode, em sinal de apoio ao Movember, movimento criado em Londres em 2003 que visa informar e recolher fundos para financiar diversos tratamentos relacionados com os problemas de saúde que afectam os homens. A Lamborghini contribuiu com 230.000€ para a associação.

Segundo o construtor, as maiores concentrações de bigodes ocorreram nos Estados Unidos da América, em Newport Beach e em Beverly Hills. Além das chamadas “Bull Runs”, a marca promoveu ainda uma angariação de fundos directamente a partir do seu site, associou-se à Gillette e, em parceria com o Clube de Futebol de Bolonha, aproveitou para exibir no exterior do estádio Renato Dall’Ara um Huracán Tecnica especial. Isto porque estava decorado com vários códigos QR, cuja leitura conduzia para “conteúdos exclusivos das redes sociais e entrevistas inéditas com jogadores, onde se falava sobre a importância da saúde mental e do tema da prevenção do cancro”.

Esta foi a terceira vez que o fabricante de Sant’Agata Bolognese alinhou no Movember e tudo indica que este apoio terá continuidade. “Estamos orgulhosos por desempenhar um papel na sensibilização para questões tão importantes. Esperamos que o nosso apoio sirva de exemplo e que cada vez mais empresas decidam fazer a sua parte, porque, nestes casos, cada pequeno gesto conta para atingir o objectivo”, declarou o presidente e director executivo da Lamborghini, Stephan Winkelmann.