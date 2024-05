As vendas de supercarros 100% eléctricos continuam a não impressionar e esta realidade leva o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, a concluir que o mercado ainda não está pronto para esta tecnologia ao serviço de veículos propostos por valores entre 1 e 3 milhões de euros. E não é por falta de potência, uma vez que superdesportivos exclusivamente a bateria como o Rimac Nevera ou o Pininfarina Battista fornecem ambos mais de 1900 cv (partilham a mecânica), valor que um Ferrari ou Lamborghini jamais atingiram com os actuais motores a combustão, incluindo os mais recentes (já electrificados).

Importa notar que Winkelmann dirige a Lamborghini, construtor do Grupo Volkswagen que tem a Rimac como o seu parceiro tecnológico para a electrificação, um pequeno construtor croata a quem o gigante alemão “ofereceu” a gestão da mítica Bugatti, apenas porque não acreditava que, sozinha, conseguisse conceber uma mecânica eléctrica e respectivas baterias à altura do próximo sucessor do Chiron. Sucede que, nos últimos dias, a Rimac veio a público admitir que as vendas do Nevera — com 1914 cv e capaz de 1,9 segundos de 0-100 km/h e 412 km/h de velocidade máxima, valores de que nenhum superdesportivo italiano de estrada se aproxima — não ultrapassaram as 50 unidades em praticamente dois anos de vendas. Isto das 150 que estavam previstas serem comercializadas no primeiro ano de sensibilização dos potenciais compradores.

Face a este mau desempenho comercial do Rimac Nevera, o fundador e CEO do construtor croata, Mate Rimac, atribuiu a reduzida procura pelo seu fantástico e tecnologicamente evoluído modelo ao facto de os “ricos não desejarem hiperdesportivos eléctricos”, preferindo os equipados com mecânicas convencionais a combustão. Curiosamente, ou talvez não, a teoria de Mate Rimac para explicar a “incompreensível” falta de vendas do Nevera é corroborada por Winkelmann, o seu colega da Lamborghini.

Para o CEO do fabricante italiano, a desaceleração das vendas de veículos eléctricos prende-se com uma redução do interesse por parte dos compradores, o que tem afectado tanto as marcas generalistas como os construtores que produzem superdesportivos. E se o abrandamento nas vendas de eléctricos mais acessíveis (ou de gama média) é, em grande parte, explicado pela redução ou extinção de subsídios em mercados como o alemão, Winkelmann considera que o não arranque das vendas de superdesportivos a bateria se deve a “aspectos emocionais”. O que, para o CEO da Lamborghini, é sinónimo da falta do roncar do motor de combustão, que provoca arrepios na espinha dos amantes de superdesportivos.

Apesar das declarações de Winkelmann, a Lamborghini admite que há cada vez mais clientes que procuram superdesportivos electrificados, que se apoiem maioritariamente no motor de combustão, mas que recorram a motores eléctricos para elevar a potência e, com a ajuda de uma bateria, assegurar a capacidade de percorrer um mínimo de distância em modo exclusivamente eléctrico.

O Revuelto, o mais recente superdesportivo da marca, é um híbrido plug-in com 1015 cv, resultantes da associação do 6.5 V12 com três unidades eléctricas com 150 cv cada, alimentados por um acumulador com 3,8 kWh. Além do coupé Revuelto, o SUV Urus também adoptou uma solução PHEV, com a Lamborghini a prever lançar em 2028 o seu primeiro veículo 100% eléctrico, que será o crossover Lanzador. E se isto coloca os coupés superdesportivos eléctricos fora da lista dos próximos modelos da Lamborghini, a rival Ferrari vai lançar o seu primeiro eléctrico já em 2025, ano que deverá finalmente acolher o Tesla Roadster.