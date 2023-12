As famílias portuguesas vão pagar mais pelas telecomunicações em 2024. As três principais operadoras – MEO, Vodafone e NOS – comunicaram o aumento que irá concretizar-se a partir de 1 de fevereiro e que ficará em linha com a taxa de inflação, que deverá rondar os 4,6%.

A informação sobre esta “atualização de preços” foi colocada nos sites das empresas. A MEO começa por dizer que “graças ao seu investimento contínuo, a MEO assegura a cobertura de fibra ótica a 90% da população e do serviço móvel 5G a 95% da população”. Para que se consiga “continuar a investir num serviço da qualidade”, diz a empresa, esta “irá atualizar os seus preços de acordo com as condições contratuais em vigor”:

Nas mensalidades de serviços pós-pagos móveis (M Móvel) a atualização será logo no início de janeiro, “pelo valor mínimo contratualmente previsto de 0,50 euros (com IVA)”. Já as mensalidades de serviços fixos com TV e convergentes a mudança de preços só irá ocorrer no primeiro dia de fevereiro, “por aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2023, a publicar pelo INE – Instituto Nacional de Estatística em janeiro”.

A Vodafone também informa que “a 1 de fevereiro de 2024 entram em vigor os novos preços dos produtos e serviços prestados”. “A atualização será calculada com referência à taxa de inflação, baseada no Índice de Preços no Consumidor referente ao ano 2023 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística”, diz a empresa, que garante estar disponível para “soluções” para os “clientes que se encontrem numa situação de especial vulnerabilidade económica ou se pretendem continuar a usufruir dos nossos serviços a um preço mais ajustado a situações específicas”.

Também a NOS diz ter criado “um conjunto de soluções para apoiar os seus clientes mais vulneráveis durante a atual conjuntura económica”. Mas a empresa salienta que “o contexto inflacionista tem vindo a agravar os custos do setor das comunicações”, pelo que “a NOS atualizará o preço dos serviços, de acordo com o Índice de Preços do Consumidor anual de 2023 publicado pelo INE”.

“Os novos preços entrarão em vigor a 1 de fevereiro de 2024 e cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no site da NOS, a partir de 23 de janeiro de 2024”, acrescenta a NOS.