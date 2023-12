A circulação rodoviária no Itinerário Principal 2 (IP2) no troço junto à Barragem do Fratel, em Vila Velha de Ródão, vai estar interrompida na quarta-feira entre as 07h00 e as 17h00, informou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal.

A interdição destina-se a facilitar a remoção de um camião que caiu e se encontra preso na estrutura do paredão da Barragem do Fratel desde o dia 4, no distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Infraestruturas de Portugal (IP) agradece a compreensão para com “os transtornos causados” e explica que “a interrupção integral da circulação é imprescindível, por forma a garantir a segurança dos automobilistas e permitir realizar a operação do equipamento de elevação adequado à remoção do veículo acidentado e respetiva carga”.

O tráfego será desviado pela Estrada Nacional (EN) 18 junto ao nó de Arez, no concelho de Nisa, em direção a Abrantes, ou no sentido Nisa / Vila Velha de Ródão / Castelo Branco / Itinerário Complementar (IC) 8, com continuidade pela Estrada Nacional (EN) 241 até ao nó do Cerejal da Autoestrada A23.