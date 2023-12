Cybertruck foi buscar um pinheiro de Natal e… ficou lá

Nota-se pelo vídeo que o condutor fez subir a suspensão pneumática, para incrementar a altura ao solo, sendo ainda evidente que as duas rodas do lado direito da pick-up patinam em busca de tracção, não revelando as imagens se as duas rodas do outro lado da Cybertruck também “mexem”, indiciando que possui diferenciais autoblocantes, sem os quais aquela subida coberta de neve seria intransponível. Fica o alerta para uma eventual limitação, que será esclarecida quando começarem a surgir os primeiros ensaios independentes da pick-up da Tesla, sabendo agora os jornalistas já mais pormenores para procurar defeitos ou confirmar virtudes. No post surge a indicação de que o protótipo tinha problemas no controlo de tracção devido a uma falha de software, não existindo ainda ganchos.

