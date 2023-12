E vão 14. Desde 2003/04, a primeira temporada em que a Liga dos Campeões teve oitavos de final, o FC Porto conseguiu apurar-se para a fase a eliminar da principal competição europeia em 14 ocasiões. De forma geral, esta foi a 18.ª vez que os dragões ultrapassaram a fase de grupos da Champions, sendo que esta quarta-feira chegaram lá através do segundo lugar do Grupo H e atrás do Barcelona.

O FC Porto venceu o Shakhtar Donetsk no Dragão, num jogo onde só precisava de empatar, e terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões com 12 pontos — os mesmos que o Barcelona, já que os catalães perderam com o Antuérpia na Bélgica e só ficaram à frente dos dragões devido à vantagem no confronto direto. No fim, a equipa de Sérgio Conceição registou quatro vitórias e duas derrotas, ambas contra o Barcelona.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num dia em que Galeno voltou a bisar contra os ucranianos, em que Francisco Conceição se estreou a marcar na Liga dos Campeões pelo FC Porto e em que Pepe alargou o próprio registo de jogador mais velho a marcar na competição, Taremi entrou na história do próprio clube e tornou-se o 7.º a marcar 10 golos na Champions pelos dragões — juntando-se a Mário Jardel, Lisandro López, Lucho González, Madjer, Jackson Martínez e Aboubakar.

No formato atual, com oitavos de final (desde 2003/04), esta é 14.ª vez que o ???? FC Porto chega à fase a eliminar da Champions (21 edições) – os portistas chegaram à fase a eliminar da prova em 67% das edições da prova pic.twitter.com/ltWen60B0S — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2023

No fim do jogo, na zona de entrevistas rápidas e depois de ser naturalmente eleito o Homem do Jogo, Galeno explicou que “trabalha bem para jogar bem em todos os jogos”. “Fi-lo mais uma vez, um bis contra o Shakhtar, e estou muito feliz. A equipa merece esta vitória pelo esforço que tivemos desde o início. Agora é comemorar, bem tranquilos, porque segunda-feira temos uma batalha bem difícil”, atirou, antecipando desde já o Clássico de Alvalade.

“Jogamos assim em todos os jogos, com pressão alta. Foi o que o mister pediu. Nunca ficámos atrás à espera do empate, que também nos dava a passagem. O mister disse que era uma final e que tínhamos de ganhar. Objetivo cumprido”, acrescentou, garantindo que não há preferências sobre o próximo adversário. “Vamos enfrentar a equipa que vier, de igual para igual. Há grandes equipas, mas também somos muito fortes. O mister prepara muito bem estes jogos. Temos de esperar para ver”, terminou Galeno.

FC Porto a marcar 5 + ⚽ golos num jogo da Champions:

1994 Werder Bremen (fora)

2014 BATE Borisov

2016 Leicester

2017 Mónaco

2023 Shakhtar pic.twitter.com/kwmijdXUGZ — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2023

Já Sérgio Conceição, também na flash interview, fez uma breve análise ao jogo. “É muito mais difícil pressionar o adversário no seu terço defensivo do que no nosso. O espaço nas nossas costas é maior, se não fôssemos eficazes perante uma equipa que privilegia a construção a partir do guarda-redes, podíamos sofrer com isso. Em muitos momentos de pressão alta estivemos bem. Preparámos o jogo nesse sentido, o Shakhtar mete muita gente no corredor central, o lateral direito vem muitas vezes para dentro, o Zubkov baixa e dá largura no seu corredor… Muitas permutas entre os médios. Precisávamos de ser organizados e perceber onde e como pressionar o adversário para termos situações privilegiadas para fazer golo. Fizemos um jogo bom, começámos a ganhar naturalmente e sofremos um golo caricato”, começou por dizer.

“Defrontámos uma equipa difícil, uma equipa confiante, com boas individualidades e processos bem definidos nos diferentes momentos. Era preciso ser um bom FC Porto para conseguir ganhar o jogo e assim foi. Fomos à procura dos golos, sofremos outro golo em que tenho muitas dúvidas sobre a validade do mesmo. E depois um erro individual, que nesta competição… Falo nisto porque é importante. Andamos à procura da solidez defensiva e hoje, por uma e outra razão, não fomos tão competentes e a equipa de arbitragem também não foi muito feliz”, acrescentou o treinador, que cumpriu esta quarta-feira o jogo 350 no comando do clube.

Por fim, Sérgio Conceição acabou por dar os parabéns aos jogadores. “O que vale é dizer que os jogadores estão de parabéns. Mais uma vez estamos no sítio que queremos, entre as melhores 16 equipas da Europa. Agora é descansar e pensar no próximo jogo do Campeonato [frente ao Sporting, na segunda-feira], que é muito importante para nós”, terminou, referindo que Pepe, que saiu com queixas físicas, foi “massacrado” e não é presença garantida no onze do Clássico.