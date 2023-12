A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta terça-feira estar disponível para ir ao parlamento prestar esclarecimentos sobre a Santa Casa Global, como pediu o PSD, e revelou que os resultados finais da auditoria serão conhecidos “muito em breve”.

“Já transmiti várias vezes que estou sempre disponível para prestar todas as informações que forem necessárias, tenho-o feito sempre”, disse Ana Mendes Godinho, em declarações aos jornalistas no final da sessão de apresentação dos resultados do relatório sobre o “Projeto Semana de Quatro Dias”.

A ministra respondia assim quando questionada sobre o pedido de audição urgente, feito na terça-feira pelo PSD, de Ana Mendes Godinho e do ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Edmundo Martinho sobre a Santa Casa Global, criada para a internacionalização dos jogos sociais.

Ana Mendes Godinho reiterou que considera fundamental ter os resultados da auditoria que determinou que fosse feita à Santa Casa Global, de modo a ter toda a informação sobre o processo, “com toda a transparência”.

“A auditoria, o que determinará, e acho que é importante para todos nós, é se as condicionantes que eu incluí e que detalhei no despacho de autorização foram cumpridas”, frisou.

Adiantou que espera que os resultados sejam divulgados “muito brevemente”, apesar de não se ter comprometido com nenhuma data concreta, acrescentando que a informação que tem é de que a “auditoria está em fase de finalização”.

Frisou que aguarda ter os resultados para posteriormente homologar as contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A ministra reiterou que não autorizou “investimentos em concreto, nem operações em concreto”.

“Nem tive informação sobre o resultado de avaliações ou de due diligence sobre operações em concreto”, rematou.