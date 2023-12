O Barcelona cumpriu de forma exímia a missão que trazia para a fase de grupos. À entrada para a última jornada, os catalães tinham já o apuramento para os oitavos de final assegurado, assim como o primeiro lugar. Como seria de esperar, o treinador do emblema blaugrana, Xavi Hernández, tinha margem de manobra para levar a cabo algumas poupanças na equipa na visita ao Antuérpia, adversário sem qualquer ponto conquistado no grupo H.

A intenção de Xavi era legítima e podia preservar a condição física dos elementos mais fustigados de um plantel que tem apresentado resultados irregulares, o último dos quais uma derrota contra o Girona em casa (2-4). No entanto, diz a RAC1, Joan Laporta, presidente do Barcelona, terá tido influência na convocatória ao pedir ao treinador que levasse Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan e Ronald Araújo para a Bélgica, algo que o técnico não se recusou a fazer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Xavi assumiu na conferência de antevisão ao encontro que efetivamente efetuou uma mudança face à convocatória original. “A mudança foi o itinerário. Dormiram aqui, treinaram e estiveram com o grupo. Consensualizámos isto com a equipa. Muitos dos jogadores preferiram viajar para nos unirmos. Estamos juntos, [assistem a] conversas, vídeos, ao jogo, acho que é bom. A equipa está unida, mais do que nunca, isto é positivo. Toda agente está envolvida, é bom. Acabámos por estar aqui mais uma noite”, justificou sobre uma decisão que, de acordo com o Mundo Deportivo, foi tomada não só com o conhecimento de Laporta, como também de Deco, diretor desportivo blaugrana.

Mesmo com a presença de Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan e Ronald Araújo, três dos jogadores mais influentes da equipa, na convocatória, não era de estranhar que Xavi fizesse alterações no onze. “Penso que nesta altura, já classificados, é altura de dar oportunidades aos jovens jogadores. Vamos ver como treinamos e as sensações que eles têm. O normal é que façamos alterações amanhã”, lançou o técnico.

Héctor Fort, jovem internacional Sub-17 por Espanha ocupou a posição que habitualmente pertence a João Cancelo. João Félix, que estava em risco de falhar a primeira mão dos oitavos caso visse amarelo, ficou no banco de suplentes. Surpreendentemente, Lewandowski foi titular. Não adiantou de muito. O Antuérpia colocou-se em vantagem logo aos dois minutos graças ao golo de Arthur Vermeeren, médio de apenas 18 anos, que aproveitou um erro de Iñaki Peña e Oriol Romeu na primeira fase de construção. Antes do apito final da primeira parte, Ferran Torres (35′) conseguiu evitar que os catalães fossem em desvantagem para o intervalo.

A equipa treinada por Mark Van Bommel não baixava os braços em busca de somar os primeiros pontos na Liga dos Campeões. Vincent Janssen (56′) colocou de novo o Antuérpia em vantagem, o que levou Xavi a tomar a decisão de lançar alguns dos jogadores mais influentes para dentro do campo. O técnico espanhol fez entrar de uma só vez Gundogan, Cancelo e Pedri. O emblema blaugrana acabaria por chegar ao empate por intermédio do avançado de 17 anos, Marc Guiu (90+1′). O Antuérpia não estava contente com o resultado e, de forma épica, ainda conseguiu, graças a George Ilenikhena (90+2′), também um atacante de 17 anos, carimbar o 3-2 final.

Tudo somado no grupo H, o Barcelona terminou no primeiro lugar com 12 pontos, os mesmo que o segundo classificado, o FC Porto. Com 9 pontos, o Shakhtar segue para a Liga Europa, enquanto que o Antuérpia deixa as provas europeias com um prémio saboroso ainda que na última posição.