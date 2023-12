A Cofina Media passa a chamar-se Medialivre, após a compra da dona do Correio da Manhã, CMTV e Negócios, entre outros, pelos quadros da empresa (MBO), foi divulgado esta quinta-feira.

A Medialivre, “que sucede à Cofina Media, após o bem-sucedido Management Buy Out (MBO)” é a nova marca de media em Portugal, agregando títulos como a CMTV, o Correio da Manhã, o jornal Record, Jornal de Negócios, Sábado, TV Guia, Flash, Máxima, entre outros.

A 26 de outubro, os acionistas da Cofina aprovaram a venda da Cofina Media aos quadros da empresa (MBO), recomendação que tinha sido feita pelo Conselho de Administração.

Fazem parte da proposta do Management Buy Out, a equipa de gestão da Cofina Media, quadros da empresa e um conjunto de investidores, entre os quais Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, através da sociedade veículo Expressão Livre SGPS.

“A Medialivre sucede assim à Cofina Media, reconhecida desde 1990 como um dos mais importantes e influentes grupos de media de Portugal, iniciando esta quinta-feira um novo capítulo na sua história”, refere a empresa, em comunicado.

Para o presidente executivo (CEO) da Medialivre, Luís Santana, “a criação de uma nova identidade que agrega títulos e meios claramente líderes nos seus segmentos, representa uma evolução na continuidade, mantendo a solidez do projeto económico e garantindo a liberdade e a independência dos meios de comunicação”.

Esta “é uma nova etapa no panorama dos media em Portugal que encaramos como um sinal de vitalidade”, acrescenta o gestor, citado em comunicado.

“Mantendo o legado da Cofina Media, a Medialivre reafirma seu compromisso com a informação credível e independente. Esta evolução estabelece a Medialivre como um pilar fundamental no jornalismo português, enfatizando valores como a integridade, coragem e responsabilidade. A empresa continua a promover o pensamento crítico e o diálogo construtivo, com um foco na busca incessante pela verdade e transparência”, refere o grupo, em comunicado.

A identidade visual da nova marca foi desenvolvida em colaboração com a agência FCB, com o envolvimento direto de Edson Athayde.