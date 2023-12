O investimento imobiliário a nível global deverá aumentar em 2024, atingindo um pico no terceiro trimestre, antecipa o Savills World Research, que aponta Portugal como “um dos destinos mais procurados devido ao seu potencial turístico”.

“Os researchers da Savills preveem um ambiente de investimento imobiliário mais positivo em 2024, com 57%, em média, a esperar um aumento moderado a forte na atividade de investimento no próximo ano, embora este valor suba para 70% dos inquiridos no que respeita a imóveis residenciais multifamily [multifamiliares] e para 66% em termos de imóveis industriais e logísticos”, avança a consultora imobiliária internacional num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Assim, a Savills espera que “a atividade de investimento aumente no terceiro trimestre de 2024, com a recuperação a ser impulsionada por uma série de mercados importantes, incluindo os EUA e o Reino Unido”.

A consultora imobiliária assume-se “mais otimista em relação à atividade nos mercados residenciais globais, particularmente no setor multifamily, onde a procura supera a oferta em muitas áreas, e no setor logístico, impulsionado pelos seus fortes fundamentos”: 90% dos researchers da Savills preveem aumentos no valor dos arrendamentos no segmento multifamily e 81% esperam aumentos no mercado residencial em geral.

Já no segmento logístico, 92% dos inquiridos preveem que os valores dos arrendamentos subam ou se mantenham estáveis, num contexto de procura resiliente por parte dos consumidores e de uma base de produção em expansão após a pandemia de Covid-19.

Para os segmentos de escritórios e de retail (retalho), a maioria dos researchers da Savills antecipa “valores de arrendamento estáveis ou crescentes no mercado imobiliário prime“, quer se trate de espaços prestigiados de escritórios nos centros das cidades (73% preveem um aumento dos valores) ou de pontos de venda no retalho de qualidade com forte afluência de visitantes nacionais ou turistas (81%).

Já no mercado secundário de escritórios, 70% dos inquiridos esperam que os valores se mantenham estáveis ou que desçam no próximo ano, sendo que “quaisquer aumentos de rendas dependerão, provavelmente, da atualização destas propriedades”.

Citado no comunicado, o diretor da Savills World Research, Eri Mitsostergiou, afirma que “2024 deverá ser um ano muito melhor para os investidores imobiliários a nível mundial, prevendo-se uma recuperação sustentada à medida que as yields se tornem mais atrativas, as rendas prime subam e a reavaliação dos preços comece a realinhar as expectativas dos compradores e dos vendedores nos mercados onde tal ainda não se verificou”.

Por sua vez a head of research da Savills Portugal, Alexandra Portugal Gomes, refere que, “para 2024, as projeções são ligeiramente mais otimistas, ainda com uma análise de riscos muito criteriosa por parte dos investidores”.

“Vamos certamente continuar a assistir a uma maior diversificação das carteiras como estratégia adotada pelos investidores, direcionando o seu investimento para segmentos alternativos como o residencial, senior living, healthcare e student housing. Além disso, os critérios ESG e a descarbonização assumirão também um grande destaque, uma vez que, à medida que os investidores se tornarem mais conscientes dos aspetos ambientais, sociais e de governação, procurarão ativos que ofereçam um elevado retorno financeiro e estejam alinhados com os seus valores”, acrescenta.