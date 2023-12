Nascida em Zurique em 1940, Fleur Jaeggy viria a publicar oito livros entre 1968 e 2014. A obra, curta, marca pela intensidade, pelo tom incisivo da prosa, por uma crueza permanente que nunca a larga. Este Felizes Anos de Castigo foi publicado pela primeira vez em 1980, e logo aí recebeu os prémios Bagutta, Speciale Rapallo, Boccaccio Europa e John Florio. É a primeira vez que a autora é publicada em Portugal, com selo da Alfaguara e tradução de Ana Cláudia Santos.

Felizes Anos de Castigo só tem prosa sem gordura. Numa narrativa curta, a narradora, que está num colégio interno suíço nos anos 1950, conhece outra rapariga. Assim que a vê, é atingida pela flecha – em causa está alguém diferente de todas as outras pessoas, sofisticada, distante, quase ausente. Forma-se uma ligação de sombras, em que as palavras se pesam, as reacções também, em que tudo é jogo – e com isso é subtileza. Francesca chega ao colégio e para a narradora sobra o fascínio de alguém que lhe dá uma sensação de frémito.

A narrativa versa sobre uma relação que vai tendo um tom de gato e rato. Há, permanentemente, um olhar que vai ao osso. Não é que haja um enredo claro, pelo contrário. Em vez disso, temos o tom enevoado da memória, uns pontos aqui e ali atados mais pela sensação do que pela lógica dos elementos concatenados de forma cronológica. Assim, ao longo da leitura, destaca-se o olhar, e é na delicadeza que o compõe que Jaeggy triunfa tão completamente. Não há parágrafos inúteis, todos compõem a personagem na sua dimensão emocional e psicológica. Até o que parece circunstancial, quase frívolo, existe para que se reproduza no leitor o que se produz na narradora. Assim, parece haver uma ausência de camadas entre texto e leitor.

