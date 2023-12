Fotogaleria. 60 anos de Brad Pitt: uma evolução de estilo marcada pelas mulheres da sua vida

A entrada no novo milénio veio de mãos dadas com a era “Brennifer”, o apogeu do casal mais badalado e sorridente das red carpets do seu tempo. Brad Pitt e Jennifer Aniston começaram a namorar em 1998 e estiveram casados entre 2000 e 2005. O mediático divórcio chegou depois das gravações de “Mr. and Mrs. Smith”, quando Angelina Jolie entrou em cena. Quando a tempestade acalmou, Aniston mostrou-se diplomática. “Espero mesmo que possamos vir a ser amigos, um dia”, disse à Vanity Fair, em outubro de 2006. “Vou amá-lo para o resto da minha vida. É um homem fantástico. Não me arrependo de nada.”

O furacão Angelina Jolie começou em 2003, quando se conheceram a propósito das filmagens de “Mr. and Mrs. Smith”. Jolie era mãe solteira, Pitt estava casado com Aniston. Para a primeira, não foi amor à primeira vista. “Por causa do filme , tivemos de fazer uma série de coisas loucas e acho que encontrámos uma estranha amizade e parceria”, refletiu, em 2007, em entrevista à Vogue.

Os sentimentos cresceram durante as filmagens e a relação tornou-se inevitável. Jolie insistiu em entrevista à People que nunca quis acabar com o casamento do ator. Disse ainda que nada se passou entre os dois até Pitt se separar de Aniston. Namoraram entre 2005 e 2014, altura em que casaram, no sul de França, numa cerimónia privada onde Jolie usou um vestido coberto por desenhos das crianças. Juntos, tiveram seis filhos: três biológicos (Shiloh e os gémeos Knox e Vivienne) e três adotivos (Maddox, Pax e Zahara).

Nas red carpets, foi um período estético mais tradicional para Brad, em linha com as escolhas de Jolie que — fora as tatuagens e atitude subversiva dos anos 1990 — adotou ao longo dos 2000 uma estética mais clássica nos eventos de alto gabarito.

Há vida depois de Jolie? Separado desde 2016, só lhe atribuíram dois namoros nos últimos anos: com a modelo Nicole Poturalski, em agosto de 2020, que terminou no fim desse mesmo verão, e com a designer de joalharia Ines de Ramon, que foi casada com o ator Paul Wesley. Acredita-se que estão juntos, atualmente — em novembro de 2023, a People avançou que Pitt estaria a apresentá-la aos amigos como a sua “namorada”. De acordo com a mesma fonte, trata-se da primeira “relação a sério” depois do divórcio.

Nos entretantos, apresentou-se com um fato verde alface, numa ocasião, e de saia, noutra, durante a promoção de “Bullet Train”; calçou ténis Adidas para a red carpet do Festival de Cinema de Veneza; cobriu a cabeça com um bucket hat no US Open. Este renascimento estético não passou despercebido à imprensa de moda. Em agosto de 2022, a Vogue britânica dedicou uma “ode à nova era de estilo de Brad Pitt”, comparando os seus novos looks “experimentais” aos de Timothée Chalamet.

Sobre isto, as imagens falarão melhor. Percorra a galeria lá em cima para fazer uma viagem pela evolução de estilo de Brad Pitt, de finais de 1980 até 2023, ano em que se torna sexagenário.