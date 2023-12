Os ataques no Mar Vermelho estão a ter impacto nos mercados internacionais, desde logo com a decisão de várias empresas de suspenderem o tráfego naquela zona fundamental para a rotas comerciais entre a Ásia e a Europa.

Em causa estão os ataques reivindicados pelos Houthis do Iémen, o grupo xiita apoiado pelo Irão que controla parte do país e que luta contra o governo reconhecido internacionalmente. O grupo há muito que tem sido protagonista em ataques contra Israel, em defesa da Palestina, mas no início da semana passada, um comunicado do porta-voz do grupo dava conta de que todos os “navios ligados a Israel ou que transportem mercadorias” para Israel não seriam bem-vindos no Mar Vermelho. E o grupo não tem dado tréguas.

Ao longo dos últimos meses o grupo atingiu vários navios no estreito de Bab-el-Mandeb, que separa a península Arábica de África, e no fim de semana atacou um navio petroleiro, o que espoletou a reação quase imediata de várias empresas.

