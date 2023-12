Nesta altura do ano, as pessoas dividem-se essencialmente em duas grandes categorias: quem veste a camisola do Natal com intensidade, todo ele Mariah Carey e hálito a azevias; e quem encontre desconforto na quadra, muitas vezes até uma certa tristeza. Carol & The End of The World, a nova série de animação para adultos com a chancela da Netflix, chega para agradar claramente para o segundo grupo. É uma ode ao melancólico, ao banal, ao cinzento que pinta logo as imagens da primeira cena do episódio inaugural, com a protagonista a bordo de um comboio suburbano.

Ao longo de 10 episódios, a rondar a meia hora cada, acompanhamos o fim do mundo, que chega com hora marcada. No início da trama descobrimos que faltam sete meses e 13 dias para um planeta chocar com a Terra e nos aniquilar de vez. Há vários modos de lidar com a extinção em massa, que vão de filas para escalar finalmente o Everest, até igrejas cheias, tumultos nas ruas com saques em lojas ou apenas questionar se os cães sabem que vamos morrer todos. Nunca a icónica frase de José Rodrigues dos Santos fez tanto sentido.

[o trailer de “Carol & The End of The World”:]

