Em atualização

Por norma, uma das condicionantes levadas em contas em qualquer sorteio das provas europeias passa pelo país ou países que podem ou não tocar a uma equipa. Porque há a questão da viagem, porque existem fases e picos diferentes ao longo da temporada, porque todos têm um determinado histórico aqui e ali no plano mais desportivo ou na base de adeptos. No caso do FC Porto, o sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões chegava com um contexto mais claro a esse nível. A viagem podia ser maior ou menor, o momento da época seria sempre igual, o apoio idem. Tudo ficava resumido a três países, por sinal as ligas com maior expressão em termos europeus, entre os adversários de dificuldades distintas de Espanha, Inglaterra e Alemanha.

Entre as sete hipóteses para o conjunto de Sérgio Conceição encontravam-se campeão e vice-campeão da Premier League, campeão e vice-campeão da Bundesliga e vice-campeão e restantes dois classificados da La Liga – com essa particularidade de os dragões terem jogado na fase de grupos com os campeões espanhóis. Num plano meramente teórico, Real Sociedad, Atl. Madrid ou B. Dortmund surgiam como possíveis nomes menos “complicados” entre as dificuldades certas, ao passo que Manchester City e Real Madrid (que voltou a ter uma lesão para toda a época, com Alaba a juntar-se a Courtois e Eder Militão) seriam aqueles que mais se deveria “evitar”. No final, sem grandes possibilidades de escolha num sorteio que contou com o ex-campeão europeu do Chelsea John Terry (a final será em Londres), o FC Porto vai defrontar o Arsenal, equipa de Fábio Vieira (e Cédric Soares) que voltou a apostar forte na presente época e que lidera a Premier League.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

FC Porto-Arsenal

Nápoles-Barcelona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atl. Madrid

PSV-B. Dortmund

Lazio-Bayern

Copenhaga-Manchester City

RB Leipzig-Real Madrid

De recordar que os azuis e brancos foram a única equipa portuguesa a qualificar-se para os oitavos da Liga dos Campeões, objetivo alcançado pela quinta vez nos últimos sete anos com Sérgio Conceição no comando técnico da equipa, levando registos que deixam tudo em aberto em relação ao que a equipa será capaz de fazer: em 2018/19 ganhou o grupo, passou a Roma nos oitavos e caiu nos quartos com o Liverpool; na última época ganhou o grupo mas caiu nos oitavos com o Inter; em 2020/21 acabou em segundo, eliminou a Juventus mas perdeu com o Chelsea nos quartos; em 2017/18 terminou em segundo mas foi afastado pelo Liverpool nos oitavos. No atual formato de Champions, o FC Porto passou cinco vezes em 13 presenças.

Sérgio Conceição passa a ser o treinador do FC Porto com + qualificações na fase de grupos da Champions (5), ultrapassando Jesualdo Ferreira???? pic.twitter.com/CFUT2jbLG9 — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2023

Os encontros dos oitavos da Liga dos Campeões serão realizados entre fevereiro e março, com a primeira mão marcada para os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, ao passo que o segundo jogo será entre 5, 6, 12 e 13 de março. Entre essas datas, o FC Porto terá um encontro de peso no Campeonato com o Benfica (3 de março).

No formato atual, com oitavos de final (desde 2003/04), esta é 14.ª vez que o ???? FC Porto chega à fase a eliminar da Champions (21 edições) – os portistas chegaram à fase a eliminar da prova em 67% das edições da prova pic.twitter.com/ltWen60B0S — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2023

18.ª vez que o ???? FC Porto ultrapassa a fase de grupos da Champions:

1993/94

1996/97

1999/2000

2001/02

2003/04

2004/05

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2012/13

2014/15

2016/17

2017/18

2018/19

2020/21

2022/23

2023/24 pic.twitter.com/k64DRfDRAc — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2023

Primeiros classificados nos grupos da Liga dos Campeões

Bayern (Alemanha, 16 pontos à frente de Copenhaga, Galatasaray e Manchester United)

Arsenal (Inglaterra, 13 pontos à frente de PSV, Lens e Sevilha)

Real Madrid (Espanha, 18 pontos à frente de Nápoles, Sp. Braga e Union Berlim)

Real Sociedad (Espanha, 12 pontos à frente de Inter, Benfica e Salzburgo)

Atl. Madrid (Espanha, 14 pontos à frente de Lazio, Feyenoord e Celtic)

B. Dortmund (Alemanha, 11 pontos à frente de PSG, AC Milan e Newcastle)

Manchester City (Inglaterra, 18 pontos à frente de RB Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha)

Barcelona (Espanha, 12 pontos à frente de FC Porto, Shakhtar e Antuérpia)

Group stage complete ???? What surprised you most? ????#UCL pic.twitter.com/OsXqhOHrDE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023

Segundos classificados nos grupos da Liga dos Campeões