Sérgio Conceição tem uma espécie de matemática aplicada em relação ao Campeonato desde que assumiu o comando técnico do FC Porto em que é campeão nos anos pares (2018, 2020 e 2022) e fica no segundo lugar em anos ímpares (2019, 2021 e 2023). Na Liga dos Campeões a “regra” não é tão levada à letra porque teve sucesso nas duas primeiras temporadas a orientar os azuis e brancos mas também entrou nesse sim-não-sim-não que tem na principal prova nacional, com apuramentos para a fase a eliminar da Champions em 2017, 2018, 2021 e 2022 e quedas para a Liga Europa em 2019 e 2021. Agora, em 2023, voltou a saltar essa cadência e a ter o “ano sim”. E pela quinta vez nas últimas sete épocas alcançou os oitavos da Champions, procurando igualar (pelo menos) o melhor registo nessa fase que passa por chegar ao top 8 da prova.

Tal como aconteceu em 2017/18 e 2020/21, os dragões passaram aos oitavos no segundo lugar do grupo, ficando assim no pote dos não cabeças de série no sorteio da primeira fase a eliminar. Com isso, podem não conseguir evitar alguns dos “tubarões” da competição, com essa particularidade de já ter defrontado um dos campeões do top 5 das ligas europeias (Barcelona) e ter agora pela frente entre as sete possibilidades que irão surgir no sorteio mais dois vencedores da última temporada (Manchester City e Bayern). No entanto, tendo em vista todo o cenário das hipóteses em cima da mesa, há três inevitáveis destinos nos oitavos.

Apesar de não poder agora cruzar com o Barça, que venceu o grupo H, o FC Porto tem pela frente as outras três equipas espanholas em prova, todas a terminar a fase de grupos na primeira posição entre Real Madrid (que ganhou todos os encontros), Real Sociedad e Atl. Madrid. De seguida, há também duas possibilidades vindas de Inglaterra, entre o campeão Manchester City e o vice-campeão Arsenal, e mais duas hipóteses que chegam da Alemanha, entre o campeão Bayern e o B. Dortmund. Uma coisa é certa: entre os segundos classificados também há nomes de peso como o PSG, o Inter, o Nápoles ou… o FC Porto.

Primeiros classificados nos grupos da Liga dos Campeões

Bayern (Alemanha, 16 pontos à frente de Copenhaga, Galatasaray e Manchester United)

Arsenal (Inglaterra, 13 pontos à frente de PSV, Lens e Sevilha)

Real Madrid (Espanha, 18 pontos à frente de Nápoles, Sp. Braga e Union Berlim)

Real Sociedad (Espanha, 12 pontos à frente de Inter, Benfica e Salzburgo)

Atl. Madrid (Espanha, 14 pontos à frente de Lazio, Feyenoord e Celtic)

B. Dortmund (Alemanha, 11 pontos à frente de PSG, AC Milan e Newcastle)

Manchester City (Inglaterra, 18 pontos à frente de RB Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha)

Barcelona (Espanha, 12 pontos à frente de FC Porto, Shakhtar e Antuérpia)

Segundos classificados nos grupos da Liga dos Campeões

Copenhaga (Dinamarca, 8 pontos atrás do Bayern)

PSV (Países Baixos, 9 pontos atrás do Arsenal)

Nápoles (Itália, 10 pontos atrás do Real Madrid)

Inter (Itália, 12 pontos atrás da Real Sociedad)

Lazio (Itália, 10 pontos atrás do Atl. Madrid)

PSG (França, 8 pontos atrás do B. Dortmund)

RB Leipzig (Alemanha, 12 pontos atrás do Manchester City)

FC Porto (Portugal, 12 pontos atrás do Barcelona)