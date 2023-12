A carroçaria em aço inoxidável é uma solução nunca antes testada em veículos automóveis, sobretudo porque a rigidez do metal é tal que não permite que seja moldado, mas apenas quinado, afastando a possibilidade de formar painéis com curvas suaves, como em qualquer veículo. Em compensação, a dureza que impede o recurso às prensas convencionais permite-lhe resistir a pequenos riscos e mossas, de acordo com a Tesla. Mas nada como verificar se a resistência da Cybertruck é tão grande como anunciada.

Quem decidiu testar a carroçaria da pick-up da Tesla às pequenas pancadas foram os britânicos da Carwow, que levaram à letra os trunfos apregoados pela marca e submeteram-nos ao teste dos carrinhos de supermercado. O trabalho, que parece ter divertido substancialmente Mat Watson e a sua equipa, foi realizado nos dias que se seguiram à apresentação ao público da Cybertruck.

No vídeo que pode ver em baixo, o carrinho das compras é atirado sem nada dentro contra a porta, para de seguida ser carregado para ver se os danos aumentavam. E não foi apenas carregado com uns quilos de açúcar ou garrafas de água, uma vez que as “compras” foram substituídas por um dos colegas de Watson, cujo peso parece rondar 80 kg. Foi também um dos que participou na sessão de pontapés na frente e nas laterais da pick-up. Veja em baixo como tudo aconteceu: