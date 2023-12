Uma das irmãs de Celine Dion revelou que a cantora já não controla os músculos depois de ter sido diagnosticada há um ano com Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença neurológica rara.

Em entrevista ao jornal canadiano 7 Jours, Claudette Dion disse que a cantora ambiciona poder um dia retomar os concertos, mas que neste momento não sabem como ou se será possível. “Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é regressar aos palcos. Mas em que estado? Nós não sabemos”, explicou.

Alguns perderam a esperança porque é uma doença pouco conhecida. Se soubessem o número de telefonemas que a Fundação recebe para saber da Celine. As pessoas dizem-nos que a amam e que rezam por ela. Recebe tantas mensagens, presentes, crucifixos benzidos”, afirmou.

A artista anunciou no final de 2022 que sofre de Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença que afeta uma pessoa num milhão. No caso de Celine Dion, a doença provoca músculos rígidos, espasmos e quedas frequentes, o que torna impossível que a artista suba ao palco para uma performance, por isso cancelou a digressão europeia que tinha agendada para a primavera passada. Em maio deste ano, acabaram por ser cancelados os espetáculos que já estavam marcados.

“Estou a lidar com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim lidar com estes desafios (…). Infelizmente, estes espasmos afetam todos os aspetos da minha vida quotidiana, por vezes provocando dificuldades no andar e não me permitindo usar as minhas cordas vocais para cantar da forma como estou habituada”, admitiu a cantora em dezembro do ano passado, quando anunciou o diagnóstico aos fãs.

Nos últimos meses tem sido a irmã a partilhar novidades sobre o estado de saúde da cantora. Em agosto, Claudette Dion já tinha revelado que uma outra irmã, Linda, se tinha mudado para a casa onde Celine vive com os três filhos e que, embora a artista estivesse atenta à investigação na área da sua doença rara, não existia nenhum medicamento que funcionasse.