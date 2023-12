Terá chegado ao fim o grande enigma da construção das pirâmides do Egito? A partir de imagens captadas por satélite, uma equipa de investigadores descobriu um rio que passava por 38 pirâmides do Egito.

Liderado pela geóloga egípcio-norte-americana Eman Ghoneim, o grupo apresentou o resultado do seu trabalho The discovery of the Ahramat Nile Branch: a hidden ancient waterway of the pyramid chain of Egypt (a descoberta do braço Ahramat do Nilo: um antigo e escondido curso de água da cadeia piramidal do Egipto, em tradução livre para português) recentemente no 13º congresso internacional de egiptólogos que decorreu nos Países Baixos.

Se se confirmar que o rio existia no tempo da construção das pirâmides, esta pode ser uma revolução na história do Mundo Antigo com a resposta que há muito se busca: como foi possível os egípcios transportarem todos os materiais — mais de dois milhões de blocos de pedras, com entre duas a dez toneladas —, para o local onde estes monumentos gigantes nasceram.

