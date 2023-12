Uma mulher de 63 anos morreu e outras duas ficaram feridas na sequência da queda de uma árvore de Natal gigante na cidade de Oudenaarde, na Bélgica, durante a tempestade Pia. As imagens das câmaras de videovigilância, que têm sido partilhadas desde esta quinta-feira nas redes sociais, mostram o momento em que a árvore de 20 metros começou a tombar e a cair junto a um mercado de Natal.

Segundo o The Guardian, um porta-voz do procurador da província belga de Oost-Vlaanderen disse que as duas mulheres que ficaram magoadas apresentam apenas ferimentos ligeiros. “A investigação concentrar-se-á em saber se a árvore foi devidamente protegida”, mas também “analisará o impacto do clima”, acrescentou.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

A tempestade Pia, que esta quinta-feira levou a que vários comboios fossem suspensos e voos cancelados no Reino Unido, gerando o caos nas típicas deslocações da época natalícia, também atingiu os Países Baixos e o oeste da Bélgica. Aí, o serviço meteorológico local emitiu um aviso de alerta amarelo para as zonas costeiras face ao mau tempo.