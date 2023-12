Voos cancelados e comboios suspensos. Tempestade Pia atingiu o Reino Unido e gera o caos antes das deslocações de Natal

Vento forte — com rajadas que chegaram a 185 quilómetros por hora na Escócia — e chuva intensa estão a criar o caos no Reino Unido com a tempestade Pia está a complicar as deslocações antes da época natalícia.

Os efeitos da tempestade Pia sentiram-se com mais intensidade na quinta-feira no Reino Unido e na Dinamarca, mas esta sexta-feira o tempo continua ventoso e chuvoso nos dois países. Para além disso, segundo um comunicado do Met Office, o Instituto Meteorológico britânico, a “tempestade Pia está gradualmente a mover-se para a Europa continental, onde os impactos se preveem que sejam mais severos”.

No Reino Unido, o vento forte levou que vários comboios fossem suspensos e vários voos cancelados na quinta-feira, isto numa altura em que existem as típicas deslocações antes do Natal. Devido aos reagendamentos, o cenário é caótico nas estações de comboios e nos aeroportos britânicos.