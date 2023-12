Um acidente entre dois carros na A1, na zona de Santarém, obrigou ao corte da autoestrada, noticiou o Correio da Manhã. Segundo as informações apuradas pelo Observador, a estrada está cortada no sentido Norte-Sul, sendo que no sentido oposto foi suprimida uma faixa, para que um helicóptero pudesse aterrar.

De acordo com o site da Proteção Civil, a colisão rodoviária aconteceu ao quilómetro 72 da A1, no sentido Norte-Sul, e o alerta foi dado às 13h. Estão no local 25 homens, apoiados por oito veículos e o helicóptero.

À rádio Observador, o Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém adiantou que há dois feridos ligeiros que estão a ser transportados para o hospital de São José e um terceiro que está a ser avaliado no local.

Segundo a Lusa, o estado do terceiro ferido é aparentemente mais grave, pelo que será transportado para uma unidade de saúde ainda não revelada por um helicóptero do INEM.

Em atualização