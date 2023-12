O diário alemão Bild avançou este sábado que os serviços de segurança da Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico está a planear vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal. De acordo com o jornal, os alvos destes ataques poderão ser as missas de Natal em Colónia, Viena e Madrid.

De onde surgiram as ameaças?

Os serviços de segurança da Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico está a planear vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.