O Natal está a ser celebrado em vários pontos do mundo — e de diferentes formas. Em países como a Índia ou o Paquistão, a missa de Natal foi celebrada, mas foi necessário haver segurança à porta das igrejas.

Em Lima, no Peru, até a polícia entrou nas festividades, desfilando pelas ruas da cidade em motas decoradas. Na Austrália, a quadra festiva é celebrada com temperaturas elevadas, levando uma boa parte da população a assinalar a véspera e o dia de Natal na praia.

Em Londres, apesar das temperaturas pouco favoráveis, os participantes não resistiram aos mergulhos na habitual corrida de natação Peter Pan, que se realiza anualmente na Serpentine, no dia de Natal.

E, num Natal que acontece cerca de dois meses depois do escalar do conflito em Gaza, em Amesterdão, nos Países Baixos, centenas de pessoas juntaram-se para uma demonstração de apoio à Palestina, escrevendo a palavra Gaza com pequenas velas.

