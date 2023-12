Não é só em Portugal que as tradicionais mensagens políticas da quadra natalícia se revestem este ano de um teor eleitoralista. Nos EUA, Donald Trump partilhou a sua já habitual declaração de Natal, aproveitando o espírito da quadra para lançar um apelo tendo em vista as eleições presidenciais do próximo ano.

Num vídeo com cerca de um minuto, Trump, que está a braços com uma série de processos judiciais que tentam impedi-lo de se candidatar devido ao papel do ex-presidente no incitamento ao ataque ao Capitólio, apelou a que o espírito da religião católica o auxilie ao longo da campanha. “Pedimos a Deus que nos guie, nos dê força e nos proteja neste importante ano que temos pela frente”, disse o favorito à nomeação republicana.

Com a ajuda Dele, por esta altura do próximo ano, estaremos a caminho de tornar a América mais segura, mais forte, maior e mais próspera do que nunca”, acrescentou.

2024 promete ser um ano desafiante para o magnata de 77 anos, que vai enfrentar quatro processos judiciais diferentes em tribunal, que vão desde acusações de interferência eleitoral nas últimas presidenciais, em 2020 (Trump sempre recusou admitir a derrota), à alegada posse indevida de documentos confidenciais depois de abandonar a Casa Branca, sem esquecer o processo em torno do pagamento de um suborno para esconder o caso extraconjugal com a ex-atriz pornográfica Stormy Daniels.

A juntar a estas batalhas legais, Trump sofreu recentemente um outro revés, quando o Supremo Tribunal do Colorado decidiu impedir o seu nome de constar nos boletins de voto nas eleições presidenciais naquele estado norte-americano por, no entender da justiça, a sua conduta nas semanas que antecederam o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, constituir a prática do ato de insurreição, que é proibido pela Constituição norte-americana.

A equipa de Trump já fez saber que vai recorrer, com o caso a transitar para o Supremo Tribunal dos EUA, que deverá decidir a questão para todos os 50 estados. A mais alta instância judicial do país é de maioria conservadora – 6 dos 9 juízes são republicanos, e 3 foram nomeados pelo próprio Trump – mas, seja qual for a decisão, o processo não deixa de representar mais uma “mancha” na imagem do magnata e candidato à nomeação presidencial.

Caso lhe seja dada luz verde para concorrer, é praticamente certo que Trump vença as primárias do Partido Republicano, onde segue com clara vantagem face a rivais internos como Nikki Haley e Ron DeSantis. A nível nacional, as sondagens mostram um equilíbrio nas intenções de voto entre Trump e o atual Presidente, Joe Biden, numa altura em que este último continua com níveis muito baixos de aprovação – mais baixos que os do próprio Trump no ano anterior às eleições de 2020.