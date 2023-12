Lançado em 1948, o 2CV pode não ter sido o modelo mais sofisticado, potente ou dispendioso entre os fabricados pela Citroën, mas é decididamente o mais popular e facilmente reconhecível. Foram produzidas mais de 5 milhões de unidades do 2CV até 1990, quando a última saiu da linha de montagem, curiosamente da fábrica portuguesa da Citroën, em Mangualde. Estes 75 anos de história são celebrados este ano, com a ajuda da Boutique da marca.

Acessível, económico, confortável e capaz de ir a todo o lado, mesmo sobre piso em más condições – quem não se lembra das provas de Pop Cross? –, o 2CV marcou a uma época e criou uma legião de entusiastas, de todas as idades. E foi precisamente a pensar nos fãs de mais tenra idade que o construtor francês solicitou à Boutique Citroën Lifestyle a produção de uma série de artigos para servirem como motivo de brincadeira e peças de colecção.

Além de pretender encantar os clientes mais novos, a marca francesa visa satisfazer fãs com todo o tipo de poder de compra. Daí que os produtos associados à efeméride comecem nos 5,50€, referentes às miniaturas de todos os modelos da marca, à escala 1:43 e 1:64, para depois subirem até aos 179€ do Rosalie, um carrinho fácil de conduzir por crianças e que faz lembrar o lendário Citroën 8CV de há 91 anos, que bateu inúmeros recordes no circuito de Montlhéry e que é produzido pela Baghera.

A Boutique comercializa ainda uma curiosa versão de montar do 2CV Charleston da Cobi, com 1465 peças, que vai formar um Citroën com 30,5 cm de comprimento. Os fãs em vias de celebrar o 1.º aniversário podem ser contemplados com um andarilho em madeira, enquanto os que rondam os 6 anos têm a possibilidade de se divertir com um 2CV formado por blocos, que podem compor o popular modelo em tons de azul ou amarelo. E para os fãs da Playmobil, é bom saber que o reputado fabricante de brinquedos propõe um 2CV associado a três figuras de suporte. Pode ver algumas das propostas na galeria, ou conhecer toda a oferta no site da Boutique.