A actual oferta de veículos eléctricos já começa a ser bastante completa, com propostas acima dos 100.000€, algumas das quais com mais de 1000 cv, mas igualmente com outras menos potentes e mais pequenas, uma delas com 45 cv e preços a começar nos 20.000€. E a oferta de modelos acessíveis vai continuar a aumentar, pois já em 2024 e 2025 vão chegar ao mercado vários modelos com mais de 100 cv por 25.000€. Mas ainda falta encontrar uma solução para motorizar os condutores com orçamentos mais reduzidos.

É precisamente para este tipo de utilizadores que os franceses encontraram uma solução particularmente competitiva, que passa por propor por somente 54€ o novo Citroën ë-C3, um eléctrico que já se pode encomendar em Portugal por 23.300€, com um motor de 113 cv e uma bateria que lhe permite percorrer 320 km. Para quem cerca de 23 mil euros ainda seja inacessível, o Governo de Macron criou o “leasing social”, que permite conduzir o utilitário eléctrico da Citroën por uma mensalidade que corresponde a aproximadamente dois cafés por dia.

Este leasing é subsidiado pelo Estado e destina-se a famílias com menor rendimento, de acordo o L’Argus. Avança a publicação francesa que a Stellantis preparou um grupo de oito modelos, de diferentes características e dimensões, todos eles eléctricos e com mensalidades entre 54€ e 149€. É o caso dos Fiat 500e (89€), Opel Corsa Electric (94€), Peugeot e-208 (99€), Opel Mokka Electric (119€), Citroën ë-C4 (129€), Jeep Avenger (149€) e Peugeot e-2008 (149€).

E nem só a Stellantis se juntou a este esforço do Governo gaulês para colocar veículos eléctricos nas mãos dos que têm menos posses, uma vez que também a Renault está empenhada em reduzir as emissões da camada mais desfavorecida da população. Daí que já se tenha comprometido já com o Twingo E-Tech, a que se irá juntar o novo Renault 5 ainda em 2024.

O leasing social foi anunciado em Outubro de 2022, estando previsto arrancar em Janeiro de 2024. Macron tinha originalmente apontado para leasings de 100€ por mês para veículos eléctricos (sem entrada inicial), mas os construtores conseguiram ir ainda mais longe ao atingir mensalidades de 54€. E este valor deverá baixar quando a versão mais barata do ë-C3 chegar ao mercado, com apenas 200 km de autonomia e um preço de 19.990€ (em Portugal).

Os candidatos a este tipo de apoios têm de possuir um rendimento anual inferior a 15.400€, percorrer mais de 8000 km por ano e viver a pelo menos 15 km do local de trabalho. Quem cumpra estes critérios e viva em França pode aceder ao leasing social por um período de três anos, com opção de compra no final do contrato.