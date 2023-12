Chefs on Fire

IDB, Praça José Queirós 1, 1800-237 Lisboa. A partir das 20h00. Entrada, 50€. Entrada com jantar, a partir de 85€.

Depois de Aveiro, Cascais, Vila Nova de Foz Côa e Maldivas, o Chefs on Fire chega a Lisboa pela primeira vez e mesmo a tempo do fim do ano. O premiado evento gastronómico vai subir ao IDB Rooftop no dia 31 de dezembro e traz consigo 12 chefs que vão cozinhar com fogo para 1500 pessoas. Aliada a esta experiência de degustação está a animação: a entrada em 2024 faz-se na pista de dança, a cargo da Moullinex △ GPU Panic, seguida depois pelos concertos de Bateu Matou e Throes + The Shine. A partir da 1h, a festa continua até ao amanhecer com o Disque Disse Collective. Os bilhetes têm o valor de a partir de 85€, podendo chegar aos 360€. Para quem chegar a partir das 1h00, a entrada é de 50€. Disponível online.

8 Marvila

Praça David Leandro da Silva 8, 1950-064 Lisboa. A partir das 22h00. Bilhete a 35€ para a Garagem, a 40€ para o 8 Marvila e a 65€ conjunto.

A um minuto de distância um do outro, o 8 Marvila e a Garagem Lisboa são os dois espaços que convidam a entrar em 2024 ao som de música eletrónica. De portas abertas às 22h00, os dois locais contam com dois cartazes distintos. Na Garagem destacam-se os DJs Josh Wink e Patrice Bäumel enquanto que no 8 Marvila chamam a atenção o músico Héctor Oaks e o DJ Surgeon. O bar aberto termina às 23h30 mas a festa continua madrugada adentro até às 6h de dia 1 de janeiro com nomes como Analodjica, Nox, Syper e Hayes Collective showcase com Autrane, Cravo, Temudo, Vil, Brusca e Fresko. Disponíveis online, há três bilhetes distintos: para a Garagem Lisboa (35€), para o 8 Marvila (40€) e para os dois espaços em conjunto (65€).

Revenge of the 90’s

Altice Forum Braga, rua Monsenhor Airosa, 4705-002 Braga. A partir das 21h30. Bilhetes de 3€ a 5€.

Os clássicos da década de 90 estão de regresso durante uma noite, e é a última do ano. Esta viagem acontece em Braga, no Altice Forum, e conta com DJ Set, concertos e várias surpresas que prometem animar a passagem de ano. Com um caráter solidário, o último Revenge of the 90’s de 2023 destina 100% das receitas dos bilhetes para a instituição Virar a Página, permitindo que os participantes escolham o valor da sua doação no momento da compra dos bilhetes, que têm o custo de 3€ a 5€. O evento conta ainda com os cantores Melão e Romana como convidados especiais para brindar à meia noite.

The Rocket Man Experience

Casino Estoril, Av. Dr. Stanley Ho, 2765-190 Estoril. Dia 29 de dezembro às 20h00. Bilhetes entre 30€ e 40€.

E porque celebrar o final do ano pode começar mais cedo, a 29 de dezembro há um espetáculo que promete uma noite memorável no Casino Estoril. Pela primeira vez, o The Rocket Man Experience, de Tom Cridland, chega a Portugal para encantar os amantes do artista britânico Elton John. Pelos palcos desde janeiro de 2022, o artista e empresário londrino de ascendência portuguesa traz para Lisboa um tributo que vai muito além da música. É nos detalhes, desde o piano aos sapatos, que Tom Cridland capta o espírito artístico de Elton John e apresenta um espetáculo que é um sucesso entre os fãs por todo o mundo.

Porto Réveillon

Edifício da Alfândega, R. Nova da Alfândega, 4050-430 Porto. A partir das 23h00. Bilhete de 35€ a 120€.

Com o rio Douro como pano de fundo, a Alfândega do Porto volta a acolher o Porto Réveillon para a 11.ª edição daquele que se apresenta como o melhor evento de final de ano da invicta. Em pleno centro histórico, o Porto Réveillon abre portas à festa mesmo a tempo da meia noite, às 23h00, e conta com uma variada seleção musical, que vai desde os 80’s e 90’s ao world music, passando pelo house classics, comercial e afro. Ao vivo, vai ainda atuar a cantora portuguesa Áurea. Com dress code que se exige casual chic e elegante, os bilhetes estão disponíveis online e incluem quatro bebidas e um flute de espumante.

Ateneu do Porto

Rua de Passos Manuel 44, 4000-381 Porto. A partir das 23h00. Bilhetes a 45€.

A partir das 23h00, o Ateneu Comercial do Porto, na Rua Passos Manuel, está de portas abertas para dar início à festa La Nuit. Para animar a entrada em 2024, o cartaz conta com quatro nomes: o DJ Pedro Barros, Bernard, 2Fellas e Paulo Assis. O dress code é formal e o bilhete, disponível online, tem o valor de 45€ e inclui uma bebida, uma cerveja Carlsberg e uma taça de espumante para brincar à meia noite. Assim como no ano passado, esta festa exclusiva promete diversão madrugada adentro até às 6h00.

Albufeira Carpe Nox

Praia dos Pescadores, Albufeira. Dias 30 e 31 de dezembro. Entrada gratuita.

Mais um ano a acabar, mais uma festa na praia dos Pescadores, em Albufeira. Este ano começa mais cedo com Richie Campbell a atuar logo no dia 30. Já no último dia de 2023, quem sobe ao grande palco daquela praia algarvia são os The Gift, que prometem animar a noite até às 12 badaladas. Visto o fogo de artifício, os céus serão depois decorados pelos aviões de acrobacia, por um espetáculo piromusical aquático e por projeção de lasers.

Aveiro

Canal Central da Ria de Aveiro. A partir das 22h00. Entrada gratuita.

Com a distinção de Capital Portuguesa da Cultura 2024, Aveiro quer entrar no novo ano o pé direito. Para tal, a partir das 22h00, a festa começa na envolvente do Museu Arte Nova, com as atuações do DJ BRUMA e do DJ Francisco Aires Pereira, e continua no Canal Central da Ria de Aveiro, na zona do Rossio, onde, pelas 12 badaladas, se vai poder assistir a um espetáculo piromusical, que vai revestir a Ria de Aveiro de som e luz. De seguida, todos os caminhos vão dar à Antiga Capitania: aqui o DJ Miguel Rendeiro promete um início de 2024 com muita música e bom ambiente.

Parque de Santa Catarina

Av. do Infante 18, 9000-015 Funchal. A partir das 20h00. Entrada gratuita.

Enquanto um dos destinos mais procurados na Europa para passar o ano novo, a Madeira promete, mais uma vez, não desiludir. Assim como em 2022, a festa é gratuita e faz-se no Parque de Santa Catarina, no Funchal. Nos céus, o grande espetáculo de fogo de artifício não vai faltar, mas é em terra que as comemorações se vivem: para entrar em 2024 com muita música e animação, a programação deste ano conta com os concertos de Miguel Pires (We Love Portugal), dos Galáxia, do duo Sandra & Ricardo, do Buzico e com o set do DJ Sérgio Soares.

Casa da Música

Av. da Boavista 604-610, 4149-071 Porto. A partir das 23h30. Bilhete a partir de 35€.

A Casa da Música preparou uma festa para aqueles que estão no Porto e procuram uma passagem de ano elegante. O Midnight Ball vem combinar o moderno com o clássico, num ambiente sofisticado onde a música guia a noite. Com início às 23h30, a animação está a cargo dos DJ’s Tiago TT, Diogo Ribas, Ricardo Reis, Manel Fonseca,Gonçalo Maria, David Moreira e Castro. O bilhete, disponível online, permite o acesso a três áreas da Casa da Música e inclui duas bebidas e um flute de champagne para brincar à meia noite.

Festa M80

Praça da República, Beja. A partir das 22h30. Entrada gratuita.

No Alentejo, a festa de passagem de ano faz-se com a rádio M80 na Praça da República de Beja. As celebrações começam às 22h30, com os DJ’s Nelson Miguel e Jay Lion que, à meia noite, vão carregar na pausa para focar as atenções no espetáculo de fogo de artifício que vai colorir os céus. Logo a seguir, a animação continua e promete só terminar de madrugada, às 3h30.

Música na Tabacaria

Oficina Municipal do Teatro, 3030-193 Coimbra. Dia 29 de dezembro às 22h00. Bilhete a 6€.

A banda portuense Summer of Hate vai apresentar o seu álbum mais recente mesmo a tempo de o ano acabar. É em Coimbra, na Oficina Municipal do Teatro, que, a 29 de dezembro, este projeto de rock neopsicadélico vai subir ao palco e dar a conhecer os temas do Love is Dead! Long Live Love. O concerto começa às 22h00 e o bilhete, disponível online, tem o valor de 6€.

Palácio Chiado

Rua do Alecrim 70, 1200-018 Lisboa. A partir das 19h00. Entrada a 350€ (com jantar) e 60€ apenas after party.

É num ambiente intimista e acolhedor que o Palácio Chiado convida a entrar em 2024. A celebração começa no restaurante, onde, a partir das 19h00 será servido um menu de degustação com pairing de vinhos, e continua depois com a atuação dos Mothers & Fuckers (Act. Dance e Performance) e do DJ Set Bill Onair. Sinónimo de música, o Palácio Chiado preparou uma after party no Bar Salla, logo após as 12 badaladas, que conta com os sons dos DJs Kokeshi & Ramboiage a animar o primeiro dia do ano até às 4h00. As entradas têm o valor de 350€ (com o jantar) e de 60€ (apenas para a after party), e incluem duas bebidas.

Fim de Ano Azul

Zona ribeirinha de Setúbal. A partir das 22h30. Entrada gratuita.

Com Tróia e o rio Sado como pano de fundo, Setúbal prepara-se para entrar em 2024 com muita música e animação. A festa começa às 22h30, na zona ribeirinha da cidade, com a atuação de Lena D’Água seguida pelo músico Jorge Nice. Pela meia noite, o rio Sado vai encher-se de luz e cor, com o fogo de artifício sobre a baía de Setúbal, e depois de música, com o set do DJ Pedro Monchique até às 3h00.

Musa

R. do Vale Formoso 9, 1950-277 Lisboa. A partir das 22h00. Bilhete a partir dos 20€.

A Musa convida todos os amantes de cerveja e bom ambiente a fazer a contagem decrescente para 2024 em Marvila. Com início às 22h00, o Réveillon Dançante conta com os DJ sets de Miguel e Pedro Paulos (Brandos Costumes) para animar a última noite do ano. Há ainda um concerto especial de João Não & Lil Noon. O bilhete, disponível online, tem o valor de 20€ e inclui duas cervejas Musa. No dia 31, à porta, tem o valor de 25€.