O tenista sérvio Novak Djokovic e a ginasta norte-americana Simone Biles foram eleitos atletas do ano de 2023 pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva, anunciou este sábado o organismo.

Djokovic, de 36 anos, líder do ranking mundial, superou o atleta sueco Armand Duplantis, recordista mundial do salto com vara, e o futebolista argentino Lionel Messi, respetivamente, segundo e terceiro mais votados por um painel composto por 405 jornalistas, de 107 países.

No setor feminino, Biles, de 26 anos, recolheu o maior número de votos, impondo-se à atleta queniana Faith Kipyegon e à futebolista espanhola Aitana Bonmati, que terminaram no segundo e terceiro lugar, respetivamente.

A seleção da Argentina, campeã mundial em título, foi eleita pela segunda vez consecutiva a equipa do ano, à frente do Manchester City, campeão inglês, europeu e mundial, e da seleção feminina de Espanha, que se sagrou pela primeira vez campeã do mundo em 2023.