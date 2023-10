Estou em casa. Reclusa mais uma vez: covid. Não saio desde domingo. Vejo a chuva e as rajadas de vento pela janela.

Entre a cama e o sofá, a vida reduz-se a unidades mínimas de competência e a porta do mundo só se abre para os sonhos da febre ou para a vígil televisão – hoje já consegui voltar a ler e a escrever; a fazer ínfimas coisas: lavei flores.

Na mesa de cabeceira tenho um monte de livros, em cima dos quais, a primeira edição de Fidelidade, de Jorge de Sena, um presente que me dei, em 2017, quando o encontrei ali, em Campo de Ourique, no alfarrábio. Comprei-o e ao Metamorfoses que ofereci a um amigo. Ele pô-lo no saco onde estava o chapéu e eu disse-lhe: cuidado, não se vá transformar em tigre e espalhar o pânico na sala. E rimos ambos. Talvez estes pequeníssimos mosaicos de vida sejam o que fica de tudo quanto parte – e ao fim, é possível que sejamos, com sorte, um pequeníssimo mosaico na vida de alguém. Mas dizia, antes de a memória me pregar esta associativa partida, hoje consegui fazer ínfimas coisas. Então. Lavei flores – há verbos de inesperada conjugação.

